Inizia la WWDC24, sviuppatori alla carica nel Campus Apple

Sembrava di essere tornati ai tempi della conferenza sviluppatori al Moscone Center: una lunga fila abbracciava nel pomeriggio del 9 Giugno il vecchio Campus Apple a qualche km dal nuovo Apple Park.

A spingere una marea di nerd, programmatori, compassati ingegneri in tenuta sportiva a mettersi in coda nel sole cocente la registrazione per la WWDC24 con la ormai tradizionale distribuzione di gadget a tema mela morsicata ma soprattutto per potere ritirare il pass riservato a chi segue l’evento che nei prossimi giorni vedrà impegnati gli ingegneri di Apple nella formazione degli sviluppatori di oggi e del futuro.

Il vecchio campus di One Infinite Loop 1 è stato, fino all’arrivo di Apple Park il punto di riferimento geografico per il mito di Apple e l’unico punto per tanto tempo dove trovare, con il suo negozio, il merchandising con il marchio della mela.

Oltre agli uffici dove sono nati tanti prodotti nel massimo della secretezza organizzata da Jobs e Ive c’è ancora il Cafe Macs, il punto di ritrovo giornaliero di quella non è una semplice mensa aziendale ma un’occasione di incontro anche con la cucina di ogni parte del mondo.

A divedere Cafe Macs dalla zona conviviale esterna una parata di sviluppatori e aziende che si godono al premiazione nel concorso del Design delle Applicazioni.

La registrazione e la relativa festa rappresentano un momento per ritrovare vecchi e nuovi amici in contesto internazione e pure per incontrare gli ingegneri “residenti” di Apple disponibilissimi a parlare del loro ruolo e a far conoscere l’azienda anche nell’ottica di attirare nuovi possibili collaboratori in loco.

Qui sotto i gadget per gli sviluppatori nella versione WWDC 2024: shopper, borraccia, una coperta da picnic e tante spille per rivivere la grafica dei tempi andati.

L’appuntamento per i nostri lettori è per il pomeriggio di oggi, mattina a Cupertino, per il Keynote di apertura dell’evento che seguiremo con la nostra consueta diretta con trascrizione in italiano.