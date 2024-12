INKBIRD ISV101, roner per la cucina sous vide scontato a 90 €

Pubblicità

È in offerta ancora per poco INKBIRD ISV101, un roner per la cucina sous vide che trasforma ogni piatto in un’esperienza gourmet. Si tratta di uno strumento tecnologicamente avanzato che permette di ottenere risultati da ristorante direttamente a casa propria, rendendo la cottura a bagnomaria e sottovuoto una pratica alla portata di tutti.

Cos’è il roner

Breve digressione: il “roner” è un dispositivo utilizzato nella cucina sous vide per controllare la temperatura dell’acqua durante la cottura a bagnomaria riscaldando e facendo circolare l’acqua in modo preciso, così da cuocere gli alimenti sottovuoto a basse temperature per un lungo periodo di tempo.

In pratica, gli alimenti vengono messi in sacchetti sottovuoto e immersi nell’acqua riscaldata dal roner. Questo metodo consente di ottenere una cottura uniforme, mantenendo intatti sapore e nutrienti.

Caratteristiche di INKBIRD ISV101

Grazie alle sue impostazioni personalizzabili, questo modello è particolarmente adatto sia per chi è alle prime armi, sia per i cuochi più esperti, rendendo la preparazione dei pasti più semplice e accessibile.

Una delle sue principali peculiarità è la circolazione dell’acqua 3D che promette un riscaldamento costante e uniforme dell’acqua: assicura cioè che il calore venga distribuito in modo omogeneo in tutto il bagnomaria – con un margine di errore di soli 0.1°C – mantenendo la carne e gli altri alimenti al livello di temperatura desiderato senza rischi di cotture disomogenee o eccessive.

Tramite l’app INKBIRD (gratis per iPhone, iPad e Android) è possibile monitorare il processo di cottura direttamente dallo smartphone oltre che avviare, modificare e sincronizzare facilmente le impostazioni di cottura a distanza.

A tal proposito segnaliamo che l’app include anche un elenco di ricette preimpostate e approvate dall’USDA, con indicazioni specifiche per temperatura e tempi di cottura: questo aiuta in special modo i principianti a seguire passo dopo passo la preparazione di piatti squisiti senza il rischio di errori.

È inoltre possibile impostare l’orario in cui si desidera che il dispositivo inizi a cucinare, e c’è il pre-allarme di cottura per essere avvisati quando la carne è pronta, evitando che venga cotta troppo a lungo a causa del calore residuo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 137 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 34% andando a spendere intorno ai 90 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

