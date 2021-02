Tesla certifica Ultra Wideband per aprire le auto con iPhone

Apple ha integrato la tecnologia Ultra Wideband (UWB) negli iPhone 11 del 2019 e poi anche negli iPhone 12 del 2020: ora una certificazione dimostra che Tesla sta studiando come meglio implementare questa stessa tecnologia nelle sue automobili elettriche. L’implementazione descritta dagli ingegneri Tesla nel documento depositato presso la Federal Communications Commission, è quella della tecnologia di base e standard, quindi non per versioni ad hoc, personalizzate e proprietarie.

Il dettaglio è fondamentale perché impiegando lo standard di settore è molto probabile che l’implementazione di Tesla, se e quando verrà introdotta in un veicolo in produzione, risulterà compatibile con la stessa tecnologia Ultra Wideband presente da anni su iPhone. In altri termini sarà possibile aprire una Tesla con iPhone in modo più sicuro di quanto sia possibile fare oggi. Da anni infatti le auto di Elon Musk possono comunicare con iPhone e Android tramite una app dedicata, dalla quale è anche possibile aprire l’auto via Bluetooth.

La tecnologia Ultra Wideband invece è più indicata per questo tipo di operazioni perché risulta molto più precisa nel localizzare posizione e distanza tra i dispositivi, e quindi l’utente rispetto all’auto, e anche molto più sicura. La documentazione di Tesla presso la FCC statunitense, svelata da The Verge, descrive l’implementazione della tecnologia Ultra Wideband nel portachiavi, oltre che in controller e altre componenti nel telaio e all’interno dell’abitacolo, con l’installazione di più elementi per triangolare meglio il segnale e determinare con precisione la posizione dell’utente.

Ricordiamo che la tecnologia Ultra Wideband è alla base della piattaforma Digital Key Plus che permette di aprire l’auto da iPhone senza nemmeno dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Apple collabora con BMW per implementare questa tecnologia nell’automobile elettrica BMW iX in arrivo entro quest’anno in Europa.

