Tutti gli iPhone 13 attesi con fotocamera ultra-grandangolare top

Non solo iPhone 13 Pro: secondo gli analisti di Barclays, Blayne Curtis e Thomas O’Malley, tutta la linea degli iPhone attesi per l’autunno di quest’anno presenterà «Un enorme aggiornamento» alla fotocamera ultra-grandangolare, in controtendenza con quanto invece anticipato da Ming-Chi Kuo che lo riteneva plausibile soltanto per i modelli Pro top di gamma.

Le specifiche vociferate sono quelle: si dovrebbe passare da un’apertura di diaframma pari a f/2.4 a una più ampia f/1.8, con importanti benefici dal punto di vista della qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione (sostanzialmente, meno rumore e migliore luminosità a parità di velocità di scatto). Come dicevamo secondo Kuo questo aggiornamento sarebbe previsto soltanto per la fotocamera ultra-grandangolare di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, mentre su tutti gli altri sarebbe dovuto arrivare con la linea di iPhone del 2022.

Ma questa – si dice – non sarà l’unica novità che sarà estesa a tutta la linea iPhone 13. Si dice anche che la stessa tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine che lavora attraverso lo spostamento del sensore anziché dell’obiettivo, quella che al momento troviamo soltanto su iPhone 12 Pro Max, potrebbe essere offerta a tutti e quattro i nuovi iPhone, compreso iPhone 13 e il più piccolo iPhone 13 mini.

Oltre a questa nuova indicazione che circola tra le catene di fornitura, secondo le anticipazioni degli analisti, riportate da MacRumors, il teleobiettivo che attualmente montano gli iPhone 12 Pro Max sarà portato anche sugli iPhone 13 Pro con schermo da 6.1″, allineando così la qualità fotografica della lente più lunga a tutta la gamma Pro. Parliamo di un obiettivo con lunghezza focale pari a 65mm e con un’apertura di diaframma di f/2.2, il che sarebbe tutto di guadagnato per il produttore di chip Cirrus Logic al quale Apple si affida per la produzione del controller di questa fotocamera.

