L’iPhone vecchio per il nuovo, come funziona la permuta e rottamazione da Med Store_______

Lasciare il nuovo per il vecchio conviene. Grazie al piano di permuta e rottamazione proposto da Med Store per il mese di giugno, è possibile acquistare il prodotto dei propri sogni a un prezzo più basso.

Nei negozi della catena Apple Premium Reseller si può riconsegnare il proprio usato Apple (iPhone, iPad e Mac) ricevendo oltre al suo valore anche un credito extra fino a 100 euro che verrà scalato dall’importo totale per l’acquisto del nuovo dispositivo.

Con il programma di permuta*, non solo verranno smaltiti vecchi prodotti, ma sarà possibile recuperare il valore dei propri dispositivi per compensare il costo dei nuovi acquisti. Un bel modo di dirgli addio. A questa pagina è possibile ottenere una stima del valore di permuta* del proprio device che dà diritto a un credito immediato da spendere nei negozi Med Store su qualsiasi prodotto di pari importo o superiore.

Non finisce qui, se si possiede un qualsiasi smartphone da rottamare o un iPhone obsoleto che non rientra nel programma di permuta, fino al 30 giugno 2019, è possibile rottamarlo e ricevere un bonus di 50 euro spendibile per l’acquisto di un nuovo iPhone XR, XS, XS Max.

Ancora più conveniente. L’operazione è cumulabile con il finanziamento a tasso zero (TAN 0% -TAEG 0%) in 20 comode rate mensili e con il servizio PagoDil che permette di dilazionare il pagamento in 10 rate senza costi né interessi né busta paga (importo minimo 199 euro).

Qualità Med Store garantita

Pensi che il tuo dispositivo abbia fatto il suo tempo? Be’, magari ha ancora qualcosa da offrire. Se è in buono stato, Med Store lo metterà in condizione di avere un nuovo proprietario testando e certificando tutti i prodotti usati per garantire la conformità agli alti standard qualitativi e offrendo una garanzia di un anno oltre alla possibilità di estendere ulteriormente l’assistenza grazie a Med Store Protection Plus.

*La valutazione finale può essere effettuata solo in negozio dai Tecnici Certificati Med Store. La quotazione visualizzata è intesa per dispositivi funzionanti al 100% privi di difetti estetici e completi della dotazione originale integra e funzionante. Scopri subito se il tuo dispositivo è incluso nella lista dei device permutabili a questo link.