Installare Windows nativo sui Mac con M1 e M2, lavori in corso

Sui Mac con CPU M1 non è possibile avviare Assistente Boot Camp, l’utility che sui Mac con CPU Intel permette di suddividere l’unità di archiviazione e installare Windows in una partizione e avviare eventualmente il Mac con Windows (qui un nostro tutorial su come procedere passo dopo passo).

L’architettura ARM non consente di installare la versione per processori X86 di Windows e Microsoft non commercializza ufficialmente una versione di Windows per ARM. Uno sviluppatore indipendente si è messo in testa di rendere possibile l’installazione di Windows per ARM sui Mac con CPU Apple Silicon alla stregua di quanto è possibile fare sui Mac con CPU Intel: in una partizione dedicata dell’unità SSD interna, permettendo in questo modo all’utente di scegliere con quale sistema operativo partire, macOS o Windows.

Il progetto si basa su quanto già fatto dagli sviluppatori di Asahi Linux, il cui codice è distribuito liberamente. Molto del lavoro svolto da questi ultimi dovrebbe consentire di semplificare il progetto ma la sfida è ambiziosa. “C’è ancora molto lavoro da fare, perché Windows fa alcune cose in modo diverso da Linux e ci sono alcune cose che la gente di Asahi potrebbe trascurare, ma non io”, dice l’autore del progetto @amarioguy.

I SoC di Apple – spiega lo sviluppatore – sfruttano un’architettura diversa rispetto a processori ARM64 di Qualcomm o MediaTek; Apple inoltre usa un controller di interrupt proprietario (Apple Interrupt Controller) che non è supportato dal kernel ARM64 di Windows, primo grosso ostacolo da superare dal momento che gli interrupt sono fondamentali per qualsiasi sistema operativo multitasking.

Il progetto per Windows sui Mac con M1 con partizione dedicata ha un suo sito web e una pagina GitHub con maggiori informazioni. Non ci sono indicazioni su date previste per qualcosa di concreto ma lo sviluppatore promette che farà “tutto quanto possibile “per completare questo progetto. Al momento l’unico modo per avere Windows per ARM sui Mac con CPU Apple Silicon è sfruttare un software di virtualizzazione come Parallels Desktop (qui spieghiamo come fare).