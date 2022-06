iPadOS 16, ecco perché Stage Manager è disponibile solo per iPad M1

Tra le novità di iPadOS 16 – versione del futuro sistema operativo che nel momento in cui scriviamo è disponibile come beta solo per gli sviluppatori – c’è Stage Manager, funzione che rivoluziona il concetto di multitasking permettendo di lavorare con più finestre aperte in sovrapposizione e con il supporto completo di monitor esterni.

Stage Manager consente di sfruttare nuove modalità di multitasking, permettendo di organizzare in automatico app e finestre, semplificando il passaggio da un’attività all’altra. L’utente può creare un’unica schermata con più finestre di dimensioni diverse sovrapposte, trascinarle dal lato, o aprire le app dal Dock per raggrupparle, rendendo il multitasking più veloce e flessibile.

La finestra dell’app in uso appare in primo piano al centro, mentre le altre app e finestre aperte rimangono nella parte sinistra dello schermo, disposte per ordine di apertura.

La funzione in questione è disponibile su iPad Pro e iPad Air con il chip M1, dispositivi che supportano anche i monitor esterni con risoluzione fino a 6K, consentendo all’utente di creare lo spazio di lavoro desiderato, per lavorando ad esempio con quattro app aperte su iPad e altre quattro sul monitor esterno per un totale di otto al massimo.

Come accennato, Stage Manager richiede iPad iPad Pro e iPad Air con il chip M1. Apple ha riferito che questa necessità deriva dalla veloce gestione dello swap della memoria, richieste di memoria transitoria elevata che richiedono ampie quantità, che arrivano a usare anche quella libera nell’unità di storage per tenere aperte le applicazioni e permettere un accesso veloce quando si passa da una finestra all’altra. Sono in altre parole sfruttate risorse elevate per le quali sono necessarie peculiarità, il virtual memory swap,e performance dei chip M1.

Non è la prima volta che Apple limita la disponibilità di alcune funzionalità a macchine con precise caratteristiche: la registrazione ProRes 4K ad esempio è possibile solo con gli iPhone 13 con almeno 256MB di spazio di archiviazione.

Stage Manager è anche una delle novità di macOS Ventura (abbiamo spiegato qui il funzionamento).

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.