Altro colpo a MWC 2020, Intel (e non solo) si ritira per l’emergenza virus

Prima è stata la volta di LG, Nvidia, Ericsson, Amazon e Sony, ora arriva un’altra importante defezione: anche Intel annuncia che non sarà presente a MWC 2020, la fiera più importante al mondo per smartphone e tecnologie mobile. La diffusione del coronavirus prosegue, dichiarata emergenza globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio, epidemia che insieme al crescente numero di defezioni da parte dei più importanti colossi IT mette sempre più a repentaglio lo svolgimento di questa edizione del Mobile World Congress MWC 2020.

Ma tra gli annunci di queste ore non spicca solo il ritiro di Intel da MWC 2020: anche Vivo e NTT Docomo hanno dichiarato che non saranno a Barcellona per la fiera. Con il ritiro del costruttore di smartphone cinese salta così la presentazione programmata del terminale concept Vivo Apex 2020: la società annuncia che i piani rivisti saranno annunciati presto. Naturalmente Intel, Vivo e NTT Docomo precisano che il ritiro da MWC 2020 è motivato dalle preoccupazioni per la salute e la sicurezza di dipendenti, pubblico e partner commerciali.

Oltre alle defezioni alcune società hanno annunciato la riduzione degli eventi e degli appuntamenti come TCL e misura si prevenzione più severe, come Xiaomi. «La sicurezza e il benessere di tutti i nostri dipendenti e partner è la nostra massima priorità e ci siamo ritirati dal Mobile World Congress di quest’anno per abbondanza di cautela» come riporta Venturbeat da un portavoce Intel. Finora la GSMA, l’organizzazione mondiale che riunisce costruttori di smartphone e operatori di telefonia mobile, ha replicato alle numerose e importanti defezioni continuando a incrementare le misure preventive e sanitarie.

Nel suo ultimo aggiornamento datato 9 febbraio è fatto divieto di ingresso in fiera ai viaggiatori che provengono dalla provincia di Hubei dove è iniziata l’epidemia. In aggiunta qualsiasi viaggiatore che ha visitato la Cina recentemente dovrà dimostrare di essere rimasto fuori dal Paese 14 giorni prima di MWC 2020. La fiera inizierà il 24 febbraio, riducendo così i margini di sicurezza e compilando non poco viaggi e trasferte per numerose società cinesi che ogni anno sono presenti al Mobile World Congress.

