Xiaomi IMI, microSD di classe 10 fino a 128 GB in sconto a partire da 9,35 euro

La microSD Xiaomi IMI, nata per una gestione a livello professionale dei dati, con relativo salvataggio e trasferimento di foto e video in 4K UHD dunque pienamente adatte per DSLR, smartphone, tablet, droni e action camera modern, è disponibile in super offerta su eBay a partire da 9,35 euro nella sua variante da 32 GB.

Si tratta di una MicroSD UHS in grado di raggiungere in lettura fino a 100 MB/s. La microSD è di classe 10 U1 U3 e permette di archiviare foto e riprodurre video UHD in 4K senza alcun intoppo direttamente sui dispositivi. Grazie alla velocità di lettura e scrittura ultra-rapida fino a 100 MB/s, di fatto permette di trasferire un video da 3 GB sul proprio portatile in appena 38 secondi.

Come dicevamo, al momento si può comprare in offerta su Ebay in diverse soluzioni. Il modello con 32 GB di capacità costa solo 9,35 euro mentre se avete bisogno del doppio di spazio, quella da 64 GB vi costerà allora 12,83 euro. Se invece cercate il massimo da punto di vista della capienza, c’è il modello con 128 GB in sconto a 20,75 euro.

Quale che sia il caso, la spedizione è compresa nel prezzo. A venderla è boyoth, che ha all’attivo oltre 34.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,9%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.