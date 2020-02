Nvidia altra “vittima” del coronavirus: salterà Barcellona MWC 2020

Anche Nvidia salterà il Mobile World Congress: come Ericsson e LG, il motivo risiederebbe nella crescente diffusione del coronavirus, il cui numero di casi di infezione confermati, rispetto a quanto abbiamo riportato nei giorni scorsi, è già salito ad oltre 34.000.

«Dati i rischi che si corrono, abbiamo deciso di mettere al primo posto la salute dei nostri colleghi, partner e clienti» ha annunciato un portavoce della società «Non vediamo l’ora di mostrare il lavoro e i progressi che abbiamo fatto nel campo dell’intelligenza artificiale, con il 5G e la VRAN e ci saranno altre occasioni. Siamo spiacenti di non partecipare, ma crediamo che questa sia la decisione giusta da prendere».

Come dicevamo Nvidia è la terza azienda che avrebbe dovuto partecipare alla fiera che si terrà a Barcellona a fine febbraio e che ha già annunciato di saltare questa edizione a causa della crescente diffusione del coronavirus. Sebbene non tutti siano preoccupati, gli effetti si stanno riscontrando anche nel settore tecnologico.

Ad esempio gli Apple Store cinesi saranno chiusi fino al 9 febbraio, inoltre c’è la possibilità che si verificheranno ritardi nella produzione degli iPhone e nella loro conseguente spedizione, tanto che si sta già cercando il modo di poter procedere con il consueto ritmo il prima possibile.

Per quanto riguarda la fiera, la GSMA ha dichiarato che continua a monitorare e valutare il possibile impatto del coronavirus sugli eventi MWC 2020 che si tengono annualmente a Barcellona, Shanghai e Los Angeles, oltre che sulla serie Mobile 360 di convegni regionali.

Fino ad ora l’impatto sugli eventi sembrerebbe essere di entità minima, pertanto la fiera, come dicevamo prevista per il periodo che intercorre tra il 24 e il 27 febbraio 2020, procederà come pianificato, in tutte le sedi – Fira Gran Via Fira Montjuïc e La Farga L’Hospitalet, comprese YoMo e Four Years From Now (4YFN). Come già dichiarato negli scorsi giorni, la GSMA ha adottato molte misure finalizzate a mitigare la diffusione del virus e continua ad aggiungerne altre regolarmente.

Nel frattempo vi invitiamo a salvare questa pagina tra i preferiti del vostro browser: al suo interno saranno raccolte tutte le novità annunciate alla fiera del MWC 2020.