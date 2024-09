Meta spiega come WhatsApp invierà messaggi ad altre app

Pubblicità

Meta sta apportando modifiche a WhatsApp e Messenger per introdurre l’interoperabilità con app di messaggistica di terze parti, limitatamente all’Europa. Questo si tradurrà nella possibilità di inviare messaggi ad altre app, direttamente dall’app di messaggistica verde. Ecco come funzionerà la novità.

Secondo precedenti rapporti, Meta ha iniziato a lavorare su questa funzionalità già dallo scorso anno, dopo l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, che di fatto impone ai colossi come Meta la interoperabilità delle proprie piattaforme e applicazioni.

Meta ha dichiarato di aver raccolto feedback da potenziali partner e altri soggetti interessati per rendere fruibile il nuovo servizio. Inizialmente, sono state progettate nuove notifiche per WhatsApp e Messenger che informeranno gli utenti quando sarà disponibile l’integrazione con un servizio di terze parti. Gli utenti, allora, potranno scegliere da quali app di terze parti desiderano ricevere messaggi, e potranno optare per riceverli in una casella separata.

Coloro che preferiscono visualizzare i messaggi insieme alle chat di WhatsApp o Messenger potranno, invece, scegliere di usare una casella unificata.

Le app offriranno anche funzioni di messaggistica avanzate per le chat con terzi, che non saranno limitate al solo testo. Ad esempio, proprio come accade con le classiche chat di WhatsApp, sarà possibile reagire ai messaggi, rispondere direttamente a uno specifico messaggio, vedere quando l’interlocutore sta scrivendo e ricevere le conferme di lettura.

Il prossimo anno, gli utenti potranno creare addirittura chat di gruppo e, entro il 2027, sarà possibile effettuare chiamate vocali e video con contatti su altre app. L’interoperabilità, insomma, non sembra essere affatto di facciata, ma permetterà realmente di usare WhatsApp con altre app, senza particolari limitazioni.

Meta ha spiegato che gli utenti vedranno l’opzione per le chat di terze parti solo quando un servizio di messaggistica esterno avrà completato lo sviluppo e i test necessari per garantire un’esperienza positiva e sicura. Tuttavia, non tutte le app preferite dagli utenti saranno subito integrate. La società ha assicurato che continuerà a collaborare con altri servizi per ampliare la disponibilità di questa funzionalità.

Brutte notizie per iMessage

Quanti speravano di poter utilizzare WhatsApp per chattare con utenti iMessage, però, resteranno delusi. Le ultime sul punto, ricordiamo, sono notizie di senso contrario. iMessage di Apple eviterà la regolamentazione che richiede l’interoperabilità con altre piattaforme di messaggistica secondo il Digital Markets Act (DMA) dell’UE, almeno stando alla conclusione di un’indagine condotta dal Regolatore e terminata a febbraio scorso.

Meta e Mark Zuckerberg sono in prima linea anche nell’intelligenza artificiale.