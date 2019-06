Tutte le piccole e grandi novità della Beta 2 di iOS 13 e iPadOS

La beta 2 di iOS 13 e di iPadOS è disponibile da poche ore, e non mancano i cambiamenti, tra piccole e grandi novità. Proviamo ad elencarle tutte in questo articolo.

Ecco cosa aspettarsi da questa seconda versione di prova, tutte caratteristiche che verosimilmente saranno disponibili anche nella versione definitiva del sistema operativo, che dovrebbe essere rilasciato accanto agli iPhone 2019 durante il prossimo mese di settembre.

Nuovo effetto Ritratto

Anzitutto, gli amanti della fotografia noteranno un nuovo effetto sotto la modalità Ritratto, chiamato High-Key Light Mono. Il nuovo effetto in bianco e nero si accompagna alla possibilità di modificare e controllare Ritratto Illuminazione attraverso una nuova sezione di controllo presente nella interfaccia di editing dell’app Foto. High-Key Mono permetterà agli utenti di aggiungere un effetto monocromatico alle foto in modalità Ritratto.

Ancor più importante è probabilmente la possibilità di controllare questi effetti attraverso una nuova sezione di controllo Ritratto di illuminazione. La modalità Portrait Lighting Control consente agli utenti di applicare diversi effetti in modo retroattivo agli scatti in modalità ritratto, e regolare l’intensità di tali effetti tramite un nuovo cursore.

APF Drives

Le unità formattate nel formato APF sono ora supportate dall’app File.

Tempo di inattività

La funzionalità di downtime dello schermo è ora sincronizzata a quella dell’orologio Apple.

Lista note

iOS 13 beta 2 consente adesso di spostare automaticamente gli elementi selezionati in un elenco in fondo alla lista.

Schermata iniziale Mappe

Quando si apre l’applicazione Mappe per la prima volta apparirà una nuova schermata iniziale, che consente di conoscere tutte le novità presenti con iOS 13.

Animoji Stickers

Ci sono nuovi adesivi Animoji disponibili nella beta 2 di iOS 13 Beta 2, che raffigurano gli avatar virtuali in nuove pose. HomePod e Apple TV

Quando si apre l’app Casa nella beta 2 di iOS 13 c’è un nuova splashscreen che consente di avere informazioni sul riconoscimento multi-utente su HomePod e sui profili multi utente di Apple TV. In questa occasione verrà richiesto di attivare e istruire Hey Siri se non è già attivato sul terminale, oltre alla richiesta di aggiungere il proprio profilo su Apple TV.

Controllo Vocale

Quando la funzione Voice Control è attiva in Accessibilità, sarà presente un’icona blu del microfono nella parte superiore dello schermo, per indicare che il dispositivo è in modalità di controllo vocale.

SMB

L’app File, l’Esplora Risorse di iOS, supporta adesso i Server Message Block (SMB), il protocollo che consente di condividere file, stampanti, porte seriali e altro tra diversi nodi di una rete.