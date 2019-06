iOS 13, sarà questa la nuova grafica del volume?

Una delle tante piccole novità che dovremmo vedere con iOS 13, è una nuova grafica quando si alza o abbassa il livello del volume da iPad e iPhone. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma questa notte sono apparse alcune immagini di quella che potrebbe essere l’aspetto reale. A pubblicarle è stato il consueto “leaker seriale”, Benjamin Gesking con un Tweet.

La nuova grafica per le impostazioni del volume dovrebbe essere meno intrusiva, utile quando si sta, ad esempio, gurdando un filmato o altri file multimediali. Non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista funzionale: i tasti sulla parte laterale di iPhone e iPad permetteranno come sempre di regolare il volume dell’audio, controllare il volume della suoneria, degli avvisi e di altri effetti sonori.

Per alzare o abbassare il volume sarà come sempre possibile usare anche usare Siri o, regolare il volume in Centro di Controllo (scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo e trascinando verso l’altro o basso il livello), mettere i dispositivi in modalità suoneria o silenzioso.

Il sito 9to5Mac riferisce che che effettivamente le indicazioni grafiche relativa al volume sono state riviste con iOS 13 e che l’indicatore sarà più piccolo e visualizzato sulla parte sinistra del notch. Apple ha probabilmente studiato varie ipotesi e l’immagine di Geskin è solo una delle opzioni testate internamente.

Nei mesi scorsi erano apparse altre ipotesi (come quelle viste su MacRumors e che vede nella immagine poco sopra), ma a questo punto sembra più attendibile , anche se non certamente definitiva, l’immagine pubblicata da Geskin che, invece, vedete qui sotto