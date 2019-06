TypiMage per Mac, aggiungere testi d’effetto sulle immagini non è mai stato così facile

Se state creando il volantino per una festa sappiate che non dovrete investire ingenti risorse chiedere aiuto ad un professionista: con l’app TypiMage per Mac vi basterà avere l’immagine e il testo giusti per l’occasione.

In realtà questo è soltanto uno dei tantissimi esempi in cui si può impiegare questo programma, progettato per rendere accessibile a chiunque la possibilità di aggiungere un testo d’effetto sopra un’immagine. Non è infatti richiesta alcuna abilità creativa in quanto è il programma stesso ad offrire centinaia di font e stili che si adattano praticamente a qualsiasi occasione.

TypiMage di fatto riduce a pochi minuti un lavoro che su programmi di fotoritocco come Photoshop potrebbe richiedere perfino diverse ore. Si tratta di un programma che può rivelarsi utile praticamente a tutti, dal negoziante che vuole attirare l’attenzione su una particolare promozione al professionista che vuole creare da solo il proprio biglietto da visita, fino all’utente occasionale che vuole creare un particolare biglietto di auguri o aggiungere più semplicemente una didascalia alle proprie fotografie.

Il bello di TypiMage è che basta caricare l’immagine, digitare il testo e cliccare su uno dei tantissimi stili a disposizione. Ad ogni tocco l’app genererà un nuovo design in maniera completamente casuale e che verrà etichettato con un numero sequenziale per permettere all’utente di tornare ad uno stile creato in precedenza che lo aveva particolarmente colpito (facilitando così l’effettiva applicazione nel momento in cui viene deciso lo stile che più si adatta al contesto).

L’app include 62 stili di testo differenti e nei futuri aggiornamenti – promettono gli sviluppatori – ne saranno aggiunti di nuovi, ampliando così esponenzialmente il numero di combinazioni a disposizione. Viene inoltre messo a disposizione un ampio catalogo di immagini pronte all’uso, che potrebbero essere di ispirazione per una nuova creazione senza dover necessariamente mettersi alla ricerca dell’immagine più adatta nei meandri di Internet.

Se interessati, TypiMage per Mac è in vendita sul Mac App Store al prezzo di 10,99 euro.