iOS 15.2 permetterà di vedere la cronologia degli interventi in assistenza su iPhone

Tra le novità di iOS 15.2 (versione rilasciata come Release Candidate agli sviluppatori e che nel giro di qualche giorno dovrebbe essere disponibile per tutti), ci sarà una funzione che consentirà di visualizzare la cronologia degli interventi di assistenza.

Questa sorta di “tagliandi” saranno visualizzabili andando in Impostazioni > Generali > Info. I dettagli visibili cambieranno secondo il modello. In un documento di supporto Apple spiega che con iPhone XR, XS, XS Max e seguenti, incluso iPhone SE di 2a generazione, sarà possibile vedere se la batteria è stata sostituita; con gli iPhone 11, gli iPhone 12 e gli iPhone 13, sarà possibile capire anche se il display è stato sostituito.

Con gli iPhone 12 e gli iPhone 13 sarà possibile capire se la batteria è stata sostituita, se componenti della fotocamera sono stati sostituiti e se questi sono originali o no. Con un tap sulla parte eventualmente sostituita, sarà possibile ottenere ulteriori informazioni, inclusa la data in cui è stata effettuata la riparazione/sostituzione.

Sarà possibile capire se eventuali componenti usati sono originali o meno. Apple spiega ad ogni modo he i vari messaggi di avviso non impediranno il funzionamento del telefono.

Apple spiega ancora che le informazioni in questione sono raccolte nei centri di assistenza, sfruttate per esigenze dall’assistenza, analisi di sicurezza e per migliorare prodotti futuri.

Questi dettagli saranno interessanti per i tecnici autorizzati Apple, consentenndo di vedere al volo quali interventi sono stati eventualmente già fatti su un iPhone ma saranno utili anche quando si acquista un dispositivo usato, per saperne un po’ di più su eventuali precedenti problemi.