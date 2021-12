Ming-Chi Kuo parla già del visore AR Apple di seconda generazione

Da tempo si vocifera che Apple avrebbe intenzione di presentare entro il 2022 un dispositivo per la Realtà Aumentata / Realtà Mista. Questo accessorio non si è ancora visto ma l’analista Ming-Chi Kuo fa già riferimento a una presunta “seconda generazione”, prevista per il 2024.

L’indicazione di Kuo è riportata in una mail inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors. A detta dell’analista la seconda generazione del visore AR – che dovrebbe arrivare tra due anni – vanterà un design più leggero rispetto alla prima e anche un nuovo sistema di batterie.

“Apple ha iniziato la pianificazione della seconda generazione del visore AR/MR, con le spedizioni in programma per il secondo trimestre del 2024”, riferisce Kuo. “Migliorie per la seconda generazione prevedono un peso minore e cambiamenti al form factor, al sistema di batterie e al processore”, elementi che dovrebbero essere differenti rispetto alla prima generazione che, a detta del’l’analista, arriverà per l’ultimo trimestre del 2022.

Nella nota inviata agli investitori, Kuo indica anche qualche dettaglio sul presunto visore di prima generazione, riferendo che peserà tra i 300 e i 400 grammi, e che permetterà di commutare senza soluzione di continuità le funzionalità AR e VR, promettendo non meglio precisate “innovative esperienze”.

La prima versione del visore di Apple dovrebbe essere un prodotto di nicchia, un dispositivo che ha come target principalmente gli sviluppatori che lavoreranno sui cotenuti, con particolare attenzione alle comunicazioni, alla riproduzione di elementi multimediali e al gaming. Kuo si spinge ad affermare che entro dieci anni un dispositivo del genere potrebbe persino sostituire del tutto l’iPhone.

Il visore AR è solo uno di tanti nuovi prodotti sui quali Apple starebbe lavorando. Altre novità in arrivo riguardano futuri Mac, nuovi Apple Watch, aggiornamenti alla lineup degli iPhone e altro ancora.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.