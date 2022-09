iOS 16, Apple rinvia la funzione Libreria foto condivisa di iCloud

Apple a quanto pare ha deciso di ritardare la disponibilità della funzione “Libreria foto condivisa di iCloud” di iOS 16, sistema operativo per iPhone che verrà rilasciato nella versione definitiva il 12 settembre.

Una delle novità di iOS 16 è l’introduzione di Libreria foto condivisa di iCloud per condividere facilmente una raccolta di foto con la propria famiglia, un nuovo modo per condividere con semplicità i propri ricordi con una libreria di iCloud distinta, a cui possono collaborare, contribuire e accedere fino a sei persone. Ogni utente può scegliere di condividere tutte le foto presenti nella propria libreria personale, oppure solo quelle a partire da una data particolare o in cui appaiono persone specifiche. U

n controllo nell’app Fotocamera permette anche di impostare l’invio automatico degli scatti alla libreria condivisa. È anche possibile attivare suggerimenti “smart” per suggerire all’utente di condividere le foto che ritraggono gli altri membri del gruppo. Chiunque abbia accesso alla Libreria foto condivisa può aggiungere, eliminare, modificare o contrassegnare come preferiti i video e gli scatti condivisi, che appariranno nelle sezioni “Ricordi” e “Foto in primo piano” di ciascuno, così tutti potranno rivivere i momenti in famiglia.

Nei comunicati stampa di presentazione di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple indica che Libreria foto condivisa di iCloud sarà disponibile con un futuro aggiornamento software. Probabilmente Apple deve risolvere ancora qualche bug e la funzione in questione arriverà con uno dei prossimi aggiornamenti a iOS 16.x.

A queato indirizzo tutte le novità più imporanti di iOS 16, con peculiarità della schermata di blocco, full immersion, notifiche, passkey, ecc.