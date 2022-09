iOS 16 permetterà di identificare AirPods non originali

Tra le novità di iOS 16, una funzionalità integrata da Apple permetterà di identificare falsi AirPods e AirPods Pro, contribuendo a risolvere il dilagare di accessori contraffatti di questo tipo sul mercato dell’usato.

Da tempo circolano imitazioni di AirPods e AirPods Pro, non sempre facili da distinguere rispetto agli auricolari originali, accessori venduti su eBay, siti di annunci e sul marketplace di Facebook.

I falsari riescono a riprodurre non solo l’aspetto estetico degli auricolari ma curano anche il packaging, rendendo difficile anche all’occhio più esperto capire se si tratta di un prodotto originale o contraffatto. Persino i numeri di serie indicati su alcuni prodotti falsi sono copiati da reali prodotti di Apple, ingannando l’utente quando verifica la copertura del supporto e della garanzia.

Il sito 9to5Mac riferisce che nella Release Candidate di iOS 16, Apple ha previsto un meccanismo che consentirà di identificare AirPods non originali quando di effettua l’abbinamento a iPad o iPhone. “Questi auricolari non possono essere verificati come autentici AirPods e potrebbero non comportarsi come previsto”, indica un messaggio di avviso.

Un pulsante “Scopri di più” dovrebbe indirizzare l’utente ad un documento di supporto sul sito Apple con ulteriori dettagli su come identificare gli AirPods originali. L’avviso offre all’utente la possibilità di annullare l’abbinamento ma sembra sarà ad ogni modo possibile continuare l’abbinamento, e Apple non bloccherà automaticamente i prodotti contraffatti. Ovviamente l’avviso riguarda solo gli AirPods falsi che cercando di spacciarsi per originali e nessun avviso appare con i classici auricolari di terze parti.

La versione definitiva di iOS 16 arriverà il 12 settembre. Per quanto concerne iPadOS 16 e macOS Ventura, Apple ha confermato che le versioni definitive di questi sistemi arriveranno a ottobre.

Per conoscere tutti i dettagli di iOS 16 fate riferimento a questo nostro articolo; qui, invece, tutte le novità più importanti di watchOS 9.