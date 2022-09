Apple Watch Ultra offrirà fino a 60 ore di autonomia ma servirà un aggiornamento

L’Apple Watch Ultra – nuova variante di Apple Watch robusta pensata per usi estremi e destinata a tutti i tipi di atleti – vanta una cassa da 49mm che ha permesso a Apple di integrare una batteria più grande. La batteria in questione offre fino a 36 ore di batteria con un utilizzo normale (Apple indica che l’autonomia di una giornata è calcolata in base al seguente utilizzo: 180 controlli dell’ora, 180 notifiche, 90 minuti di uso delle app e 60 minuti di allenamento con riproduzione di musica da Apple Watch via Bluetooth, in un arco di 36 ore) ma l’autonomia può essere superiore – fino a 60 ore – con nuove funzionalità di risparmio energetico che arriveranno con un aggiornamento software entro fine anno.

Apple riferisce di impostazioni di allenamento che riducono il numero di letture della frequenza cardiaca e della posizione GPS: 15 ore di allenamento, oltre 600 controlli dell’ora, 35 minuti di uso delle app, 3 minuti di conversazione e 15 ore di monitoraggio del sonno, in un arco di 60 ore.

Con watchOS 9 arriverà anche una funzionalità denominata “Low Power” (basso consumo), utilizzabile su Apple Watch Series 4 e seguenti, che permetterà di disattivare o limitare al volo alcune funzionalità (es. always-on display) e aumentare l’autonomia, opzione comoda quando non abbiamo la possibilità di caricare l’orologio per molto tempo, ad esempio durante un lungo viaggio in aereo.

Gli Apple Watch standard Series 8 e Apple Watch SE continuano a offrire 18 ore di automomia ma anche con questi è possibile attivare la nuova modalità risparmio energetico ed estendere la durata della batteria fino a 36 ore.

Apple ha già avviato i pre-ordini per l’Apple Watch Ultra; i prezzi in Italia partono da 1009 € e la disponibilità è prevista dal 23 settembre. Apple Watch Series 8 ha un prezzo a partire da €509 e Apple Watch SE ha un prezzo a partire da €309; questi ultimi saranno disponibili negli store a partire da venerdì 16 settembre.

In questo nostro articolo tutto quello che bisogna sapere su Apple Watch Ultra; qui una nostra galleria fotografica.