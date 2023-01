Secondo AMD la sua CPU per laptop è il 30% più veloce di M1 Pro

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, AMD ha presentato una nuova serie di chip destinati a notebook e desktop. Tra gli annunci emerge la serie di processori AMD Ryzen 7040 per il settore mobile, CPU che secondo il produttore integrano “il più veloce processore grafico” al mondo e che vantano fino a otto core “Zen 4” e grafica AMD RDNA 3. I processori in questione sono pensati per notebook sottili e vantano caratteristiche in grado di competere seriamente con i chip M1 Pro e M2 di Apple.

La serie di chip AMD Ryzen 7040 sfrutta un processo produttivo a 4nm e il top di gamma è il Ryzen 9 7940HS (8 core/16thread) che funziona a 4 GHz (fino a 5,2GHz con il Turbo Boost), offre 40MB di cache e vanta TDP tra 35-45W. Per la serie di processori mobile AMD Ryzen 7040HS, il produttore parla di migliorie fino al 34% in termini di performance nel multithreaded rispetto alla concorrenza (nel comunicato di AMD si fa espressamente riferimento all’M1 Pro di Apple), e fino al 21% di migliorie in termini di performance nel gaming (il riferimento in questo caso è un Notebook di HP con CPU Core i7-1280P).

Lisa Su, CEO di AMD, presentando i prodotti ha espressamente fatto riferimento all’M1 Pro e nel comunicato del produttore la macchina con la quale è stato effettuato il confronto è un “Macbook M1 Pro 18” con 32GB di RAM.

Una delle peculiarità dei chip serie Mx di Apple è l’efficienza energetica; da questo punto di vista AMD afferma che la serie AMD Ryzen 7040 vanta oltre 30 ore di riproduzione video. In modo simile ai processori di Apple, anche i nuovi chip di AMD integrano funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale; il produttore afferma che il “motore” IA integrato nei sui chip è il 20% più veloce dell’M2 di Apple e il 50% più efficiente a livello energetico.

Nella presentazione al CES di Las Vegas, AMD ha evidenziato le performance mostrando i risultati ottenuti da confronti con l’M1 Pro e macchine con chip top di gamma di Intel usando Blender, software multipiattaforma di modellazione, rigging, animazione e rendering.