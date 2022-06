iOS 16 divide messaggi di lavoro e privati in iPhone dual SIM

Con il nuovo iOS 16 gli utenti che hanno un iPhone dual SIM ottengono la possibilità di ordinare i messaggi per linea telefonica: questo significa che chi ad esempio ha un numero privato e uno di lavoro, nell’app Messaggi adesso potrà separare le comunicazioni personali da quelle che intercorrono con clienti e colleghi.

I messaggi ora supportano la possibilità per i clienti con un iPhone dual SIM di filtrare i messaggi in base alla scheda.

E’ un’altra delle novità che Apple sta mettendo alla prova attraverso la beta 2 di iOS 16 rilasciata nei giorni scorsi e che se abilitata – si legge nelle note di rilascio di questa versione – permette di filtrare sia gli iMessage che i messaggi SMS tradizionali e gli MMS.

Per poter attivare questa funzione bisogna aprire le Impostazioni e, dalla scheda denominata Messaggi, abilitare l’opzione Filtra mittenti sconosciuti. A quel punto dall’app Messaggi è possibile toccare il pulsante contrassegnato da tre puntini (nella parte superiore dell’app) per accedere al menu e scegliere una delle nuove opzioni che consentono di ordinare i messaggi in base a Tutte le linee oppure per le singole SIM scegliendo tra le voci Personal, Business e Travel.

A tal proposito ricordiamo che a partire da iPhone XS, Apple vende una variante del telefono con doppio slot per le schede SIM fisiche (in Cina) e una con eSIM digitale (nel resto del mondo), consentendo di fatto di avere due linee di servizio su uno solo iPhone.

Questo come dicevamo è particolarmente utile per chi ha un numero per la famiglia e gli amici intimi, e uno per il resto del mondo o per le comunicazioni di lavoro, oppure per chi ha un numero di telefono principale e una seconda scheda con piani tariffari particolarmente vantaggiosi per quando si viaggia all’estero. A partire da iPhone 13 inoltre la modalità Dual SIM funziona anche con due eSIM.

Maggiori informazioni su iOS 16

iOS 16 è attualmente disponibile in versione beta per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program. L’aggiornamento verrà rilasciato a tutti gli utenti con un iPhone 8 (o successivi) intorno al mese di settembre.

