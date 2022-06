Netflix ottiene Into The Breach per iPhone e Android

Netflix non sta attraversando il suo periodo migliore, tanto che la società è stata costretta a licenziare altri dipendenti: il boom da pandemia è terminato, anche se adesso il colosso si muove in un nuovo fronte, quello videoludico: il primo grande colpo lo ha già messo a segno, con la divisione giochi dell’azienda che si è aggiudicata in esclusiva Into The Breach.

Gli abbonati Netflix avranno accesso esclusivo a Into The Breach su iPhone, iPad e Android a partire dal 19 luglio. È esattamente lo stesso apprezzato titolo strategico a turni disponibile su PC, Switch e Stadia, anche se con un’anterfaccia touch rinnovata, ottimizzata per schermi tattili più piccoli.

Into The Breach è stato uno dei giochi più amati dal pubblico negli scorsi anni. Con la prossima interazione mobile, i giocatori potranno prendere i controlli di tre mech con l’obiettivo principale di proteggere le strutture dai mostri noti come Vek. Ogni mappa ha il suo obiettivo e un numero fisso di mosse per completarlo.

La svolta fondamentale è che, quando sarà il turno dell’avversario, si potrà già vedere cosa faranno i mostri nella loro prossima mossa, il che rende Into The Breach un gioco puzzle. Poiché è un roguelike e gli scenari sono generati proceduralmente, non ci saranno mai due partite uguali.

Quando Into The Breach arriverà su iOS e Android il mese prossimo, Subset Games rilascerà un importante aggiornamento per tutte le piattaforme. Lo studio afferma che l’aggiornamento gratuito Advanced Edition espanderà quasi tutti gli elementi del gioco. Aggiungerà più mech, armi, nemici, sfide, e abilità.

Verrà aggiunto il sostegno per altre sette lingue – arabo, tailandese, svedese, coreano, cinese tradizionale, turco e spagnolo (latinoamericano) – portando il totale a 17. Una versione fisica sarà rilasciata anche per Nintendo Switch entro la fine dell’anno.

La spinta sul versante gaming di Netflix è iniziata a piccole dosi, ma è aumentata in modo significativo nell’ultimo anno. Tra le produzioni indie esclusive ci sono Exploding Kittens, Kentucky Route Zero e Before Your Eyes. Immortality, l’ultimo gioco FMV del creatore di Her Story and Telling Lies Sam Barlow, sta arrivando su Netflix Games, così come Desta: The Memories Between di Ustwo, studio dietro il capolavoro Monument Valley.

