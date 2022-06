iOS 16, piccole e grandi funzioni che fanno la differenza

Quando lunedi 6 giugno alla WWDC 2022 Apple ha annunciato il nuovo iOS 16 ha concentrato in trenta minuti tutte le nuove funzioni più importanti: la schermata di blocco, SharePlay, il Testo attivo e la Ricerca visiva, la programmazione delle mail, la Dettatura, i Messaggi, Pay Later, la condivisione della Libreria foto, Safety Check, e tutto quel che abbiamo già raccolto e documentato in questo articolo.

Ma mezz’ora non era certo sufficiente per far sapere al pubblico cosa significa installare iOS 16 sugli iPhone che lo supportano: ci sono infatti una serie di novità, forse meno appariscenti per far sì che venissero citate durante l’evento di presentazione della Worldwide Developer Conference, ma comunque importanti e significative per l’utente che ne potrà usufruire. Con questo articolo cogliamo così l’occasione per segnalare uno per uno i grandi assenti dell’evento ma presenti in iOS 16.

Bloccare gli album di foto nascosti ed eliminati di recente

Può capitare di dover prestare il proprio telefono a un amico o un parente, magari per una telefonata d’emergenza o anche solo per una rapida ricerca sul web: sta di fatto che una volta che il dispositivo è sbloccato, se ci si assenta, questa persona ha potenzialmente la possibilità di ficcanasare oltre ogni ragionevole curiosità.

Tuttavia con iOS 16 le foto possono essere “un po’ più personali” perché agli utenti viene infatti data la possibilità di bloccare sia gli album di foto nascosti che quelli eliminati di recente richiedendo l’autenticazione biometrica con Touch ID e Face ID.

Nuove funzioni per ritratti e modalità cinema

Chi possiede un iPhone della serie 13, installando iOS 16 potrà beneficiare di notevoli miglioramenti alla profondità di campo quando usa l’app Fotocamera. In sostanza, con la modalità Ritratto sarà possibile sfocare gli oggetti in primo piano, mentre i video registrati con la modalità Cinema presenteranno un effetto di sfocatura più accurato sia negli angoli dei profili che attorno ai bordi di capelli e occhiali.

Impostazioni AirPods semplificate

C’è una nuova sezione nell’app Impostazioni che permette di gestire con maggiore facilità gli AirPods e le cuffie Beats quando vengono collegati. Con iOS 15 infatti è necessario aprire l’interfaccia Bluetooth e toccare sulla “i” accanto al nome “AirPods”: un menu decisamente nascosto e difficile da trovare, specie per chi non ha particolare familiarità con iPhone. Invece adesso con iOS 16 quando si accoppia un set di AirPods all’iPhone compare una nuova sezione subito sotto il nome dell’utente, facilitando così enormemente l’acceso alle opzioni di regolazione.

Più facile cancellare i doppioni nelle foto

Le foto duplicate fanno una sola cosa, ed è pure spiacevole: intasano inutilmente la libreria. Con iOS 16 tuttavia Apple sta provando a semplificarne l’eliminazione attraverso la nuova funzione denominata Rilevamento duplicati che fa proprio quel che dice: attraverso gli algoritmi di apprendimento automatico, rileva e aggrega tutti i doppioni all’interno di una nuova sezione per permettere agli utenti di eliminarli in un click.

La password del Wi-Fi diventa visibile

iOS 16 include una serie di miglioramenti che puntano all’esperienza d’uso di iPhone e uno di quelli più piccoli riguarda l’accesso alla password della rete Wi-Fi a cui ci si collega di solito. Se siete a casa di amici e non conoscete la password della rete alla quale vi siete collegati in precedenza, con iOS 15 non avete modo di visualizzarla, mentre con iOS 16 basta aprire la sezione Wi-Fi all’interno dell’app Impostazioni e toccare la rete alla quale il dispositivo è collegato: ora in questa finestra compare la nuova voce denominata Password. Basta un click e poi l’autenticazione biometrica con Face ID e Touch ID per visualizzarla.

Face ID funziona in orizzontale

Un’altra piccola aggiunta è la possibilità di usare con successo lo scanner biometrico Face ID del volto quando iPhone è in posizione orizzontale. Apple non spiega molto altro, ma secondo gli sviluppatori che hanno già provato il sistema dovrebbe funzionare soltanto con gli iPhone della linea 13 perché, al momento, sugli iPhone 12 pare non funzionare (non si sa se è un bug o una scelta voluta).

Siri la segretaria

C’è molto più che può fare Siri per chi installa questa versione del sistema operativo. Se si sta chiamando in vivavoce tramite l’app Telefono oppure via FaceTime, con un “Hey Siri, riattacca” l’assistente vocale può chiudere la telefonata (e l’interlocutore sentirà tutto). Inoltre Siri può inserire emoji nei testi e può inviare i messaggi senza dover confermare l’azione, e può fornire informazioni specifiche sulle app chiedendo ad esempio “Hey Siri, cosa posso fare con l’app Meteo”.

E per chi usa le Scorciatoie, Siri è in grado di eseguirle non appena viene scaricata un’app, senza bisogno di alcuna configurazione. Per finire Apple ha ampliato il supporto offline, in modo da ridurre le comunicazioni coi server e aumentare la reattività dell’assistente.

Accesso agli appunti con permesso

Migliora poi la privacy perché con iOS 16 (ma anche iPadOS 16) le app devono chiedere il permesso agli utenti per accedere alle informazioni memorizzate negli appunti. Praticamente se avete fatto un copia-incolla, quel che è contenuto in memoria per la copia non potrà essere letto automaticamente dalle app: quelle che intendono farlo invieranno una notifica per chiedere il permesso all’utente, che potrà autorizzare o negare la lettura.

La vibrazione nella tastiera

Come Android, iOS 16 permetterà agli utenti di abilitare le vibrazioni aptiche sulla tastiera iOS nativa per ogni tocco, fornendo così una conferma fisica durante la digitazione.

Altri piccoli cambiamenti e fuzioni di iOS 16

Oltre a questo, iOS 16 potenzia la funzione Visual Look Up che adesso può riconoscere uccelli, insetti e statue; le modifiche apportate a una foto possono essere copiate e incollate su un’altra foto o su un gruppo di foto; i Memoji includono sei nuove espressioni; si può scegliere un soprannome (anche in lingua italiana) per rendere il dispositivo più personale e dalle impostazioni della lingua è possibile specificare come farsi considerare dal dispositivo tra femmina, maschio e neutro. Inoltre anche chi non ha un Apple Watch può usare iPhone per allenarsi utilizzando i sensori di movimento per monitorare passi, distanza e calorie bruciate; infine la dettatura può inserire virgole, punti e punti interrogativi.

