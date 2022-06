iOS 16 e macOS Ventura, ancora più facile dissociare le reti Wi–Fi recenti

Tra le novità di iOS 16 (sistema operativo nel momento in cui scriviamo disponibile come beta per i soli sviluppatori) un modo più facile per dissociare le reti Wi-Fi conosciute: basta toccare l’opzione “Modifica” in alto nella finestra che appare selezionando da Impostazioni l’opzione WiFI e autenticarsi con Face ID o Touch ID per visualizzare le reti al quale il dispositivo è stato collegato e da qui eliminare quelle che non sono più di nostro interesse.

Il sistema non consente di selezionare più reti contemporaneamente ma è più veloce rispetto al metodo offerto da iOS 15 che richiede di andare in Impostazioni, selezionare la “i” a fianco del nome della rete e poi scegliere “Dissocia questa rete” (oltretutto dobbiamo essere nelle vicinanze della rete in questione, altrimenti non appare).

I dispositivi Apple ricordano tutte le reti Wi-Fi a cui hanno effettuato l’accesso sul dispositivo e si connettono automaticamente ogni volta che si trovano nella portata del segnale. Se non vogliamo che si riconnettano a una rete o desideriamo che si connettano con una password diversa, basta dissociare la rete e annullare la memorizzazione della password.

Anche su macOS Ventura le Preferenze relative alle reti WiFi sono un po’ diverse. Aprendo Impostazioni e selezionando WiFI è possibile visualizzare hotspot, reti conosciute e altre reti; una sezione “Avanzate” mostra le reti conosciute permettendo di dissociare da un elenco l’accesso automatico ogni volta che il Mac trova nella portata del segnale.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.