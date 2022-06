Apple Think Different perde contro Swatch Tick Different

Si torna a parlare dello storico motto Apple Think Different, che nel 2019 è stato protagonista di una causa, persa da Apple, in favore di Swatch, che secondo un tribunale svizzero aveva tutto il diritto di continuare ad usare il motto Tick Different. Ancora una volta, è stata respinta la richiesta di Apple di vedersi attribuire il motto, negando quello del rivale.

Il Tribunale dell’UE ha respinto l’appello di Apple sullo slogan “Tick Different” di Swatch, affermando che le obiezioni si basano su una sbagliata interpretazione della sentenza, e che il marchio Think Different della società rimane bandito nella regione.

Apple e Swatch sono stati coinvolti in più casi giudiziari con ciascuna delle società pronta ad affermare che l’altra viola il proprio marchio. La lite più nota ha riguardato la linea di orologi “Tick Different” di Swatch, che Apple ha citato in giudizio nell’aprile 2017.

Il tribunale amministrativo federale svizzero nel 2019 stabilì che lo slogan “Think Different” di Apple non era sufficientemente noto nella regione, e che Apple non aveva superato l’onere di dimostrare che almeno il 50% degli svizzeri associava “Think Different” ad Apple.

Il caso, passato alla Corte di giustizia dell’Unione europea, vede Apple nuovamente soccombente: la Corte ha respinto le affermazioni di Apple secondo cui la sentenza originale fosse errata. Nel riassumere la sua decisione, la corte afferma che le argomentazioni di Apple si basano su una lettura errata della decisioni impugnata.

E infatti, dice la Corte, la sentenza impugnata non ha negato in toto alle parole “Think Different” (come sostiene Apple) il carattere distintivo, “ma ha attribuito a queste un carattere distintivo piuttosto debole”. La sentenza si basava anche su come Apple non fosse riuscita a dimostrare che il suo marchio “era stato utilizzato in uso genuino per i beni in questione” durante i cinque anni precedenti la presentazione della causa.

L’ultima decisione non è comunque l’unica che ha visto coinvolti i due marchi. In passato celebre è stata la vittoria del produttore di orologi nel Regno Unito sul marchio “iWatch” troppo simile a “iSwatch”. Come noto, Apple alla fine non ha usato il nome iWatch, optando invece per Apple Watch.

Allo stesso modo, Swatch ha vinto una causa sull’uso della frase “one more thing”, nel 2015, nonostante questa frase venga associata dai più a Steve Jobs.