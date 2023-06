iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, le novità dell’app Salute

Apple ha spiegato che nuove funzioni per la salute mentale consentono di “registrare le emozioni del momento” e “lo stato d’animo giornaliero”, nonché di consultare informazioni utili e accedere facilmente a valutazioni e risorse.

iPhone, iPad e Apple Watch offrono nuove funzioni per la salute della vista, che promuovono “salutari comportamenti volti a ridurre il rischio di miopia”.

L’app Salute arriva anche su iPad, offrendo agli utenti nuovi modi di visualizzare i loro dati sanitari.

Apple sottolinea che tutte le nuove funzioni, così come quelle già esistenti, sono fondate su basi scientifiche e sviluppate mettendo la privacy al primo posto.

Salute mentale

La salute mentale riveste la stessa importanza della salute fisica e influenza il modo di pensare, sentire e agire.

L’app Salute in iOS 17 e iPadOS 17 e l’app Mindfulness in watchOS 10 offrono la possibilità di tenere conto del proprio stato d’animo. L’utente può scorrere tra varie forme multidimensionali e scegliere quella che rappresenta il suo umore in una scala che va da “Molto piacevole” a “Molto spiacevole”, può selezionare i fattori che influenzano maggiormente i suoi stati d’animo, come viaggiare o la famiglia, e indicare cosa prova, per esempio gratitudine o preoccupazione.

Nell’app Salute l’utente può vedere una serie di informazioni utili per identificare i fattori che potrebbero influenzare il suo stato d’animo. Dalle associazioni agli aspetti legati allo stile di vita, come il sonno o l’esercizio fisico, questi dati sono utili per gestire meglio il proprio stato di salute generale.

Secondo Apple, grazie a queste funzioni l’utente potrà prendersi cura della propria salute mentale ancora meglio, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza e l’accettazione di questo importante aspetto.

Salute della vista

La miopia è il difetto della vista più diffuso a livello mondiale: secondo le stime, della World Health Organization, attualmente ne soffre oltre il 30% della popolazione e si prevede che questa percentuale salirà fino al 50%, ovvero a cinque miliardi di persone, entro il 2050.

Chi si occupa della salute della vista consiglia di far adottare a bambini e bambine alcuni comportamenti utili a ridurre il rischio di sviluppare la miopia. Per esempio, passare più tempo all’aperto durante il giorno e aumentare la distanza con cui si guarda un dispositivo o si legge un libro.

Con watchOS 10, Apple Watch sarà in grado di misurare il tempo trascorso alla luce del giorno, grazie al sensore che rileva la luce ambientale. Questo dato sarà poi consultabile nell’app Salute in iOS 17 e iPadOS 17. Se il bambino o la bambina non ha iPhone, può usare Configurazione famiglia per abbinare il proprio Apple Watch all’iPhone di un genitore, che potrà così tenere d’occhio il tempo trascorso all’aperto grazie alla funzione di condivisione dell’app Salute.

Trascorrere del tempo all’aria aperta fa ovviamente bene anche al corpo e alla mente. La funzione sarà disponibile per chiunque usi watchOS 10.

Una nuova funzione Distanza dallo schermo sfrutta la fotocamera TrueDepth che rende possibile il Face ID su iPhone e iPad per invitare l’utente ad allontanare il dispositivo se lo ha tenuto a meno di 30 cm dal volto per un periodo prolungato.

Distanza dallo schermo ricorda a chi è più giovane di adottare delle sane abitudini di lettura per ridurre il rischio di miopia, e permette alle persone adulte di limitare l’affaticamento degli occhi dovuto all’uso di dispositivi digitali.

L’app Salute su iPad

L’app Salute consente di salvare informazioni relative a salute e fitness, e offre utili suggerimenti su come adottare abitudini più sane. Con iPadOS 17, l’app Salute debutta su iPad con un design pensato per fornire all’utente informazioni raccolte da iPad, iPhone e Apple Watch, nonché dalle app e dai dispositivi di terze parti.

L’utente può controllare e gestire l’assunzione di farmaci, usare Monitoraggio ciclo, registrare le emozioni momentanee e gli stati d’animo giornalieri, visualizzare i dati provenienti da più istituti sanitari e altro direttamente su iPad. Può anche scegliere di condividere i dati salvati nell’app Salute con le persone della propria famiglia o con chi l’ha in cura tramite Condivisione di Salute. Su iPad, il design dell’app Salute è ottimizzato per lo schermo più ampio, con un nuovo look per la sezione Preferiti e grafici dettagliati e interattivi. È possibile ottenere informazioni dettagliate grazie a Trend e a Dati in evidenza, e sfruttare funzioni di iPadOS come Split View per usare anche altre app mentre si consultano i dati in Salute.

Chi sviluppa app per la salute e il fitness adesso può usare HealthKit su iPad, per offre dettagli tenendo conto dei dati che l’utente sceglie di condividere dall’app Salute, sempre nel rispetto della tutela della sicurezza dei dati e della privacy.

Altre novità per Salute e fitness

In iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, la funzione Farmaci invia all’utente un promemoria se non ha registrato l’assunzione di un farmaco, come previsto. È possibile configurare i promemoria come avvisi importanti, in modo che appaiano anche se l’audio del dispositivo è disattivato o se è stata attivata una full immersion.

La nuova app Journal su iOS 17, permette di “riflettere e praticare la gratitudine” scrivendo ciò che ci accade per poterlo ricordare.

L’Apple Fitness+ introduce Piani personalizzati, un nuovo modo di ricevere programmi di allenamento o meditazione su misura, in base a giorno, durata, tipo di workout e altro ancora; Raccolte, che consente di selezionare più allenamenti e meditazioni da alternare facilmente; e Audio in primo piano, che offre la possibilità di dare priorità al volume della musica o alla voce del team di trainer.

