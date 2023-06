Apple Vision Pro e il mistero del peso mancante

Dopo numerose foto, video e altre mille informazioni sul visore Apple Vision Pro, potrebbe esserci ancora qualcuno che non ha notato la presenza di una fascia aggiuntiva opzionale per il dispositivo che si posiziona sopra la testa. A cosa serve? Perché Apple, nonostante averla mostrata in uno dei video di presentazione, non ha spiegato quale sia la sua funzione?

Presumibilmente, la fascia aggiuntiva viene utilizzata per distribuire meglio il peso del visore o per evitare che si sposti facilmente quando si è in movimento. La fascia sopra la testa è apparsa solo una volta nel video di presentazione di Apple WWDC, in una breve scena in cui un utente si alza e registra un video dei suoi bambini che giocano.

Al di fuori di questa breve apparizione, la fascia sopra la testa è praticamente assente dai materiali di marketing di Apple. Infatti, l’azienda non ha neanche menzionato la fascia, anche se alcuni giornalisti che hanno avuto l’opportunità di provare il visore, hanno avuto l’opportunità di utilizzarla.

Secondo Dan Barbera di MacRumors, il Vision Pro non è “molto diverso dagli altri visori in termini di peso”, ma fa “un ottimo lavoro nel distribuirlo” rendendo il visore meno pesante nella parte anteriore. Secondo lo stesso, la maggior parte delle persone vorrà utilizzare questa fascia opzionale.

Il mistero del peso di Vision Pro

Al momento, Apple non ha rivelato il peso esatto del Vision Pro, ma la scelta di separare la batteria indica l’importanza di mantenere il visore il più leggero possibile. La fascia intrecciata che si posiziona dietro la testa offre un’opzione di regolazione della misura, ma offrendo anche una fascia aggiuntiva, Apple sembra implicitamente riconoscere che una sola fascia potrebbe non essere comoda o sicura a sufficienza per alcuni utenti, specialmente se il visore viene indossato per lunghi periodi di tempo.

È importante ricordare che i membri della stampa che hanno provato il visore hanno avuto l’opportunità di farlo solo per circa 30 minuti, molto meno rispetto alle due ore di autonomia dichiarate da Apple. Ad esempio, nel suo articolo di prime impressioni, John Gruber di Daring Fireball non ha menzionato l’utilizzo della fascia aggiuntiva, ma ha comunque sottolineato il peso del visore:

Il più grande inconveniente riscontrato durante la prova del Vision Pro è che si avverte un certo peso sul viso, più di quanto avessi sperato. Non è scomodo, almeno non per 30 minuti, ma non si può dimenticare che lo si indossa e si avverte un po’ di peso sulla testa

Poiché Apple non ha ancora discusso l’esistenza della fascia aggiuntiva, non si sa se sarà inclusa nella confezione del visore quando verrà messo in vendita l’anno prossimo. Tuttavia, considerando la sua scarsa presenza nei materiali di marketing, è probabile che verrà offerta come accessorio separato a pagamento per coloro che la ritengono necessaria.

Resta da vedere se questa scelta sarà ben accolta dai consumatori che stanno valutando l’acquisto di un prodotto di prima generazione che ha un prezzo di partenza di 3,499 dollari.

