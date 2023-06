iOS 17: le cinque novità da provare subito

Quando Apple rilascia un nuovo sistema operativo, sono davvero tante le novità da testare. Molte, però, per quanto importanti, risultano essere minori, o comunque non così evidenti da saltare subito all’occhio. In questo articolo, allora, ci concentreremo sulle cinque caratteristiche iOS 17 (più una) da provare immediatamente, o di quelle che sono immediatamente visibili all’utente finale.

StandBy

Apple non ha un proprio smart display, al contrario di Amazon e Google. Ne siamo sicuri? In quel di Cupertino avranno ben pensato che uno smart display è possibile semplicemente tramite aggiornamenti software. E così, piuttosto che lanciare un nuovo hardware, Apple ha dotato iPhone di una modalità StandBy, che di fatto trasforma il dispositivo in un hub con schermo, capace di mostrare alcune informazioni mentre il terminale ricarica.

In poche parole, quando l’iPhone è appoggiato su un supporto notturno, sul piano della cucina o sulla scrivania, lo schermo può essere personalizzato scegliendo cosa vedere tra un’ampia gamma di stili di orologio, foto preferite o widget.

Per far apparire le informazioni con StandBy basta toccare lo schermo, mentre su iPhone 14 Pro con display always-on sono sempre visibili. È possibile cambiare le schermate visualizzate con uno swipe verso destra o sinistra, la pressione lunga o lo swipe verso l’alto o il basso. Con l’Orologio, ad esempio, è possibile selezionare la visualizzazione di uno stile analogico, oppure la visualizzazione con un font di grandi dimensioni; la vista solar consente di visualizzare sfondi con colorazioni diverse, in base alle condizioni atmosferiche.

Come accennato, è possibile aggiungere widget alla home screen nella visualizzazione StandBy, selezionando quelli da mostrare fianco a fianco. Ancora, è possibile da qui controllare dispositivi HomeKit, eventi in Calendario, tenere sotto controllo le azioni di proprio interesse dell’app Borsa, visualizzazione la percentuale di ricarica della batteria, e chissà cos’altro ancora.

Poster

Non sarà una novità in grado di aggiungere realmente funzioni ad iPhone, ma è certamente una delle caratteristiche che gli utenti vorranno subito provare. Stiamo parlando dei Poster. Banalmente, Apple permetterà di personalizzare la schermata delle chiamate in arrivo, così da mostrare a tutto schermo foto, emoji, immagini e altri effetti, per dare risalto a chi ci sta chiamando.

FaceTime sulla TV

Ammettiamolo. In passato, tramite AirPlay, abbiamo tutti tentato di effettuare una chiamata FaceTime sul grande schermo della TV. Magari per una riunione di famiglia,. L’esperienza, per quanto possibile, non era certamente delle migliori. Finalmente, con iOS 17, non sarà più necessario ricorrere a stratagemmi più o meno complicati. Se avete una Apple TV in casa, sarà possibile trasferire una chiamata da iPhone alla TV, o iniziarla direttamente su Apple TV grazie all’app nativa. L’iPhone, automaticamente, e in modo del tutto wireless, si trasformerà nella vostra webcam di qualità.

Sfondi animati sulla lockscreen

Su iOS 16 Apple aveva completamente rimosso la possibilità dei Live Wallpapers sulla schermata di blocco. Non solo con iOS 17 sono tornati, ma sono stati anche migliorati. Ed infatti, quando prima si impostava uno sfondo animato sulla schermata di blocco era necessario mantenere la pressione del dito a schermo per animare la foto. Con iOS 17, invece, lo sfondo prenderà automaticamente vita ogni qual volta sia accenderà lo schermo.

Scambiamoci i numeri

Boom. Avvicinate due iPhone e sarà immediatamente possibile scambiarvi le informazioni di contatto. Sembrano essere finiti i tempi in cui era necessario chiedere le informazioni a voce e inserirle manualmente.

Nasce infatti la funzione NameDrop consente di condividere le informazioni di contatto semplicemente avvicinando il proprio iPhone a quello dell’altra persona, o tra iPhone e Apple Watch.

Con lo stesso gesto, l’utente può anche condividere contenuti o avviare SharePlay per ascoltare musica, guardare un film o giocare a un gioco con altri iPhone nelle vicinanze.

anche in questo caso, non sarà la funzione più importante di iOS 17, ma in alcune occasioni sarà una delle più sfruttate.

Scrittura predittiva

Una delle funzioni che gli utenti iOS invidiavano ancora a quelli Android era la scrittura predittiva. In pratica, mentre si scrive, verranno suggerite le parole successive da inserire. Ora l’utente riceverà suggerimenti di parole contestuali mentre digita e basterà premere la barra spaziatrice per aggiungere il termine proposto o completare la frase, rendendo l’inserimento di testo più rapido. Si tratta di una importante funzionalità, considerando la quantità di messaggi e mail che ormai siamo soliti scrivere e inviare con iPhone.

Ovviamente, le novità di iOS 17 non terminano qui. A questo indirizzo abbiamo approfondito l’argomento, offrendovi la lista completa di tutte le nuove funzioni che Apple ha inserito nel prossimo aggiornamento del sistema operativo per iPhone.