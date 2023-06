VisionOS svela app, finestre e interfaccia di Vision Pro

Insieme al rilascio delle seconde versioni beta per sviluppatori di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e CarPlay, Apple ha anche pubblicato il primo SDK di visionOS, il sistema operativo per Apple Vision Pro. L’ultima versione di Xcode include anche un simulatore per visionOS, che mostra esattamente come apparirà l’interfaccia, le app e le finestre del visore.

Come promesso nell’ambito della conferenza annuale degli sviluppatori WWDC23, Apple ha rilasciato visionOS software development kit (SDK), insieme di strumenti che permette agli sviluppatori di creare già da ora app per Vision Pro, lo “spatial computer”. Il visore offre una interfaccia tridimensionale controllata dai sistemi di input tramite occhi, mani e la voce dell’utente.

A mostrare come apparirà l’interfaccia sono stati diversi sviluppatori, oltre a Ian Zelbo, grafico per 9to5Mac. Anche sul proprio account Twitter, il designer mostra esattamente l’interfaccia che gli utenti potranno apprezzare tramite il visore a partire dall’anno prossimo.

La schermata principale

Tastiera ed emoji

Supporto multi-finestra

Siri

Centro di controllo e ricerca Spotlight

Impostazioni

Mappe

Freeform

Su Twitter sono apparsi anche altri video di come l’interfaccia grafica apparirà a chi sta utilizzando il visore:

First Look at  Vision Pro & visionOS 1.0 (xrOS) 👀 can’t wait till (Late) Next Year 😂 pic.twitter.com/jT7NpMMVaW — James Dombro (@james_dombro) June 21, 2023

Il prezzo di 3.499 dollari non è alla portata di tutti ma Apple Vision Pro è destinato agli sviluppatori e utenti appassionati che non badano a spese pur di avere l’ultimo gadget hi-tech.

Nel frattempo ecosistema e app terze parti saranno pronti per il debutto di un Vision non Pro dal prezzo più abbordabile, attualmente previsto in arrivo nel 2025.

Per capire cos’è, e come funziona Apple Vision Pro vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.