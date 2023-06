iOS 17, la modalità StandBy trasforma iPhone in hub domestico

Tra le novità di iOS 17, curiosa e utile è la modalità StandBy che consente di vedere informazioni a colpo d’occhio mentre iPhone è a riposo e in carica.

La modalità in questione permette di visualizzare informazioni, come ad esempio, l’ora quando l’iPhone è collocato – in fase di ricarica – in modalità orizzontale.

Apple spiega che l’opzione StandBy è perfetta quando l’iPhone è appoggiato su un supporto notturno, sul piano della cucina o sulla scrivania, e può essere personalizzata scegliendo cosa vedere tra un’ampia gamma di stili di orologio, foto preferite o widget.

Con il supporto per Attività in tempo reale, Siri, chiamate in arrivo e notifiche più grandi, StandBy è comoda quando il telefono si trova in ricarica a una certa distanza.

Durante la ricarica via MagSafe, StandBy mostra la vista preferita dell’utente. Per far apparire le informazioni con StandBy basta toccare lo schermo, mentre su iPhone 14 Pro con display always-on sono sempre visibili.

È possibile cambiare le schermate visualizzate con uno swipe verso destra o sinistra, la pressione lunga o lo swipe verso l’alto o il basso. Con l’Orologio, ad esempio, è possibile selezionare la visualizzazione di uno stile analogico, oppure la visualizzazione con un font di grandi dimensioni; la vista solar consente di visualizzare sfondi con colorazioni diverse, in base alle condizioni atmosferiche.

Come accennato, è possibile aggiungere widget alla home screen nella visualizzazione StandBy, selezionando quelli da mostrare fianco a fianco, controllare dispositivi HomeKit, eventi in Calendario, tenere sotto controllo le azioni di nostro interesse dell’app Borsa, visualizzazione la percentuale di ricarica della batteria, ecc.

iOS 17 è al momento disponibile come beta per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo per gli utenti che vogliono testare la release preliminare. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi.