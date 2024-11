Un bug di iOS 18 impedisce di salvare alcune foto modificate

Pubblicità

Alcuni utenti segnalano un raro ma fastidioso bug in Foto di iOS 18: quando si cerca di salvare una foto modificata, con la comparsa di un messaggio che segnala l’impossibilità di salvare l’immagine e di riprovare più tardi.

La maggior parte delle lamentele sembra arrivare da utenti di iPhone 16 ma il problema riguarda anche alcuni utenti di precedenti modelli di iPhone.

Chi segnala il problema ad alcuni siti americani, riferisce che non essendo possibile salvare l’immagine, bisogna per forza scegliere “Annulla” cancellando anche in questo modo le modifiche

Segnalazioni dell’inconveniente sono partite a settembre e alcuni utenti hanno visto il messaggio comparare anche con la beta dell’aggiornamento a iOS 18.2. Qualcun altro utilizzatore di iPhone, afferma che il messaggio in questione appariva anche prima dell’update a iOS 18, ma ora verrebbe riscontrato con maggiore frequenza.

Non è chiaro quale sia la causa del problema e perché non colpisce tutti. Potrebbe essere un inconveniente legato alla modifica delle Live Photo (la funzionalità che consente di registrare ciò che accade 1,5 secondi prima e dopo lo scatto) oppure a Foto su iCloud.

Qualche segnalazione riferisce che il problema si verifica con tutte le foto salvate in una specifica data, lasciando immaginare qualche bug legato alla cattura e al salvataggio.

Tra le possibili soluzioni duplicare l’immagine, salvando quest’ultima come immagine statica (non come Live Photo). Apple è a quanto pare conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo.