iPad Pro e MacBook Pro con chip M5 prima di fine anno

Nuovi modelli di iPad Pro e MacBook Pro sono previsti con chip M5 e arriveranno entro fine anno. A riferire una indiscrezioen che non è nuova è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che la Casa di Cupertino prevede l’uso del chip M5 di futura generazione in iPad ai quali internamente fa riferimento con dei nomi in codice: J817, J818, J820 e J821, prevedendo la produzione nella seconda metà dell’anno.

Secondo il sempre ben informato redattore di Bloomberg, la Mela avrebbe persino iniziato a lavorare sui chip M6, futuro chip che dovrebbe includere nel SoC anche la futrura versione del modem cellulare (il C1 visto su iPhone 16e) e che sarà presentato probabilmente nel 2026.

A inizio marzo Apple ha presentato gli iPad Air con chip M3, e la versione aggiornata degli iPad base (l’iPad mini era stato già aggiornato a ottobre 2024); l’iPad Pro non è stato aggiornato ma l’ultimo update (con nuovo design sottile, display Ultra Retina XD, chip M4 e supporto nuova Apple Pencil) risale a maggio 2024. L’iPad Air è indicato come responsabile rilevante delle vendite dei tablet, un dispositivo per il quale i ricavi sono aumentati a due cifre durante le ultime festività.

Per quanto riguarda i MacBook Pro con chip M5, anche questi secondo Gurman arriveranno entro fine anno, probabilmente nello stesso periodo dell’anno nel quale abbiamo visto in passato i chip M4 nel 2024 e il chip M3 nel 2023. Indiscrezioni riferiscono anche di Apple al lavoro su un MacBook Air con chip M5; è ad ogni modo ancora troppo presto per parlare (il MacBook Air con chip M4 è stato presentato a inizio marzo). Per quanto riguarda novità rilevanti relative al design, secondo Gurman dovremmo aspettare il 2026, e quindi i Mac con chip M6.

A febbraio sono circolate indiscrezioni sui chip M5, SoC per i quali – tra le altre cose – Apple avrebbe mplementato una nuova tecnologia per il processo produttivo che dovrebbe migliorare performance legate a funzionalità AI.