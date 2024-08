Lo schermo da viaggio Arzopa costa solo 99,99 Euro

Pubblicità Lo schermo del vostro computer non basta? Ne volete uno aggiuntivo per espandere lo spazio di lavoro o utilizzarlo per demo che duplichino la vostra presentazione? Oppure semplicemente avere un piccolo schermo da tirare fuori alla bisogna e collegarci quel che vi pare, un PC, Mac, Xbox, Switch, PS4, PS5? Il lusso è alla portata di tutti: solo 99,99€ grazie al Prime Day. Parliamo di uno schermo da 15,6” che, in primo luogo serve per aumentare la produttività magari di un MacBook Air (che ha uno schermo più piccolo) o di qualunque computer leggero e sottile. Potrete usare questo display pieghevole e sottilissimo per aggiungere schermate dal web, menu per programmi da disegno e accesso a librerie oppure per presentazioni faccia a faccia con un monitor davanti a voi e l’altro ai vostri interlocutori. Un aspetto molto interessante è la connettività combinata di video e alimentazione attraverso la porta USB-C. Nel caso il dispositivo che andrete a collegare abbia un’uscita con potenza compatibile non dovrete neppure collegare un alimentatore perché sarà una delle due porte USB-C a provvedere all’alimentazione stessa. Oltre alla porta USB-C c’è una porta HDMI di tipo mini con un cavo adattatore verso HDMI in dotazione. Quando collegate un dispositivo esterno a questa porta, potrete usare la seconda porta USB-C per alimentare lo schermo con un normale alimentatore esterno. Nella confezione trovate un cavo USB-A su USB-C che serve appunto per alimentare il display. Tra gli altri dettagli tecnici, oltre alle dimensioni dello schermo, si segnala la risoluzione di 1080P, FHD, IPS con trattamento antiriflesso e risoluzione di 60 Hz; angolo di visione di 178 gradi e luminosità di 300 cd/m2 con rapporto di contrasto 1000:1. Il peso è di solo 800 grammi ed è spesso meno di un centimetro. Ci sono due altoparlanti integrati con effetto Dolby Atmos. Arzopa è uno dei marchi di monitor esterni più venduti su Amazon con una ottima valutazione e migliaia di recensioni positive che notano come sia collegabile con gli smartphone Samsung in modalità DEX (vi ritrovate in pratica un desktop a cui collegare una tastiera ed un mouse Bluetooth). Noi l’abbiamo provato con iPhone 15 pro ed comodissimo per presentazioni volanti a grande schermo gestite direttamente dal telefono senza alimentazione aggiuntiva. Se lo utilizzate con un MacBook potete scegliere anche su quali speaker far uscire il suono. Questo display costerebbe 160 € ma su Amazon in sconto costa solo 94,99€, solo 5 europ più del Prime Day

