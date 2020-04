iPad 10,2 su Amazon disponibili per l’ordine e in sconto: prezzi da 339€

In questi giorni non è facile procurarsi un tablet o un computer, oggi strumenti privilegiati di comunicazione e per questo in grande crescita di vendita, ma Amazon come sempre ha qualche asso nella manica come diverso iPad offerti i qualche caso anche in sconto.

Oltre ai nuovi iPad Pro (di cui diversi sono in pronta spedizione) nelle vetrine del rivenditore on line ci sono anche gli iPad 10,2, degli entry level capaci però di fare tutto quel che serve: navigare, comunicare e anche essere usati per la gran parte delle necessità di telelavoro oppure di scuola “digitale”

Ricordiamo che iPad da 10,2 pollici ha quasi lo stesso hardware del precedente iPad 2018, ma aggiunge novità interessanti come le dimensioni dello schermo maggiorate e la compatibilità con la Smart Keyboard che si collega attraverso un sistema di aggancio magnetico che alimenta anche l’accessorio e la Apple Pencil. A giudizio di Macitynet, che ha recensito questo iPad al momento del lancio avvenuto solo qualche settimana fa, si tratta del miglior tablet in rapporto al costo. La nostra recensione la trovate qui.

Qui di seguito vi segnaliamo i migliori affari del momento tra gli iPad 10,2

È importante notare che alcuni modelli sono in pronta spedizione, altri vengono dati come disponibili dl 17 aprile e altri ancora come non disponibili ma ordinabili. Per esperienza sappiamo che nel caso dei prodotti “non disponibili ma ordinabili” per Amazon si tratta in realtà di prodotti per i quali vale una sorta di acquisto su ordinazione. Una volta raccolto l’acquisto, Amazon nel giro di qualche giorno provvede a soddisfare l’ordine.

