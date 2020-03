Apple registra un nuovo iPad 2020 prima del lancio

Da mesi le anticipazioni indicano per quest’anno l’arrivo di nuovi modelli dei tablet Apple praticamente per ogni variante attualmente a listino: ora un nuovo iPad 2020 registrato da Apple nel database della Commissione Economica Euroasiatica, siglata EEC) dimostra che la multinazionale di Cupertino si sta preparando per il lancio commerciale di almeno un modello.

Ricordiamo che la registrazione presso la EEC è obbligatoria per poter commercializzare qualsiasi dispositivo che implementa tecnologie di crittografia in Russia, Armenia, Biellorussia, Kazakistan e Kirghizistan. Per questa ragione in passato le nuove registrazioni di Apple presso questo database sono state effettuate e hanno di fatto anticipato il lancio di nuovi modelli di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Il nuovo iPad 2020 registrato presso la EEC è indicato con l’identificativo di modello A2229, codice che non risulta associato con alcun tablet Apple oggi in commercio. Purtroppo la registrazione commerciale non riporta specifiche tecniche o il nome commerciale esatto con il quale sarà venduto, per questa ragione non è dato sapere se si tratta di un nuovo tablet economico, di iPad Air, iPad mini oppure di un nuovo iPad Pro.

Da diversi mesi a questa parte, fino ad arrivare agli scorsi giorni, si sono intensificati i report che indicano in arrivo una nuova generazione di iPad Pro con tripla fotocamera e anche con sensore a tempo di volo per rilevare profondità e distanza, incluso un report dell’affidabile Ming Chi Kuo.

Ma l’incognita sul nuovo iPad 2020 registrato presso la EEC, in questo articolo riportiamo una schermata della registrazione pubblicata da AppleInsider, non riguarda solo il modello in arrivo ma anche le tempistiche. In passato infatti dalla avvenuta registrazione al lancio in alcuni casi sono trascorsi solamente alcuni giorni o settimane, in altri casi invece sono passati anche diversi mesi. A complicare tutte le anticipazioni e report sui piani di Apple per i suoi nuovi prodotti gli sviluppi sull’epideami coronavirus che potrebbero costringere la multinazionale a posticipare alcuni lanci.

