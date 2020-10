Gli iPhone 12 Pro sono il 20-25% più veloci degli iPhone 11 Pro

Prima che nuovi computer, smartphone e tablet arrivino nelle mani degli utenti spesso emergono indizi del loro funzionamento e anche delle prestazioni offerte grazie alle tracce lasciate in rete: nel caso degli iPhone 12 Pro i nuovi smartphone top di gamma Apple risultano circa il 20-25% più veloci rispetto ai predecessori iPhone 11 Pro.

Apple offre indicazioni sul miglioramento delle prestazioni possibili con il processore Apple A14 in termini percentuali per iPad Air 4 a confronto però del processore precedente A12Z Bionic, una versione risalente a due anni fa e solo per iPad Pro, oltre che per il Mac mini del kit di sviluppo per creare software per i primi Mac con processore Apple Siclion. Così, almeno finora, non erano disponibili confronti diretti tra Apple A14 e il precedente Apple A13.

Ora però nell’archivio di tutti i test eseguiti con Geekbench sono stati avvistati i primi benchmark effettuati su iPhone 12 Pro. Come noto il software per misurare le prestazioni erogate offre due risultati: nel test in modalità single core iPhone 12 Pro ottiene 1.597 punti, invece nel test multi core il punteggio è di 4.152.

Questi numeri si confrontano con quelli ottenuti da iPhone 11 Pro, rispettivamente di 1.327 in single core, e di 3.289 in multi core. Così iPhone 12 Pro risulta il 20-25% più veloce di iPhone 11 Pro, e i primi risultati confermano un incremento simile, pari al 26%, anche per iPhone 12 Pro Max, ma per questo terminale al momento su Geekbench circolano solamente due test eseguiti, quindi un po’ troppo presto per trarre conclusioni.

Per quanto riguarda invece una lunga serie di risultati multi core inferiori al massimo prima indicato, il fondatore di Geekbench ha dichiarato a MacRumors che nei dispositivi nuovi è normale, perché spesso sono in funzione recupero dati, download delle app e delle fotografie, rioganizzazione dei file e altre operazioni in background che assorbono potenza di calcolo e altre risorse dello smartphone.

Finora Apple ha impiegato gli stessi processori in iPhone e iPad ma in varianti con più core di calcolo o a maggiore frequenza di funzionamento per il tablet, solitamente contraddistinti per la presenza della lettera X oppure della Z nel nome, per differenziali rispetto alle versioni del chip per iPhone. Invece per il momento Cupertino indica esattamente lo stesso nome A14 Bionic sia per iPad Air 4 che per tutti gli iPhone 12.

Non è chiaro se Apple abbia semplicemente deciso di modificare la nomenclatura dei propri chip o se invece ora impieghi esattamente gli stessi processori sia su iPad che su iPhone. In ogni caso i primi benchmark degli iPhone 12 rilevano che sono tanto veloci quanto gli iPad Air 4. Questi ultimi hanno infatti ottenuto 1.583 punti in single core e 4.198 punti nel test multi core.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui. Si prevede che Apple presenterà i primi Mac con processori Apple Silicon con un evento a novembre durante il quale potrebbero essere annunciati altri dispositivi, forse i tag trova tutto AirTag e le cuffie AirPods Studio.