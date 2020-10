iPad Air 4 ottiene l’approvazione FCC in USA

Già nel keynote del 15 settembre Apple ha dichiarato che il suo nuovo tablet arriverà in ottobre, ma la multinazionale non ha ancora comunicato la data esatta: l’attesa sembra però ormai agli sgoccioli, considerando che iPad Air 4 è appena stato approvato dalla FCC negli Stati Uniti.

Si tratta di una procedura di verifica e autorizzazione obbligatoria per qualsiasi dispositivo dotato di sistemi di comunicazione wireless a bordo, prima di poter procedere con la commercializzazione. Ora che iPad Air 4 è stato approvato dalla FCC, sigla di Federal Communications Commission, sembra ormai solamente una questione di giorni.

Presto Apple potrebbe rilasciare un comunicato per annunciare la disponibilità per i preordini di iPad Air 4 e anche la data di arrivo nei negozi e delle prime consegne. L’ipotesi al momento più gettonata, indicata anche dal leaker Jon Prosser, è che i preordini di iPad Air 4, così come la data di disponibilità, potrebbero coincidere con le tempistiche di rilascio dei primi iPhone 12, quindi dei modelli iPhone 12 da 6,1” e anche di iPhone 12 Pro da 6,1”.

Così invece di un comunicato stampa, Apple potrebbe semplicemente limitarsi ad aggiornare Apple Store online per dare inizio ai preordini di entrambi i nuovi dispositivi, ora che la registrazione FCC è completata. Invece per gli altri due smartphone d’è da aspettare venerdì 6 novembre per i preordini e poi il 13 novembre per la disponibilità nei negozi e le consegne, questo quindi per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max.

Il rinnovato iPad Air 4 rappresenta una sostanziosa evoluzione rispetto al modello precedente: oltre al design interamente rivisto in stile iPad Pro con frontale tutto schermo e bordi più sottili, è il primo dispositivo Apple in assoluto con Touch ID integrato nel pulsante di accensione.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui. Si prevede che Apple presenterà i primi Mac con processori Apple Silicon con un evento a novembre durante il quale potrebbero essere annunciati altri dispositivi, forse i tag trova tutto AirTag e le cuffie AirPods Studio.