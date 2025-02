BusyCal e BusyContacts nelle imperdibili offerte BundleHunt per Mac

Pubblicità

BusyCal è da molti considerata la migliore applicazione calendario per Mac, una utility che offre molte funzionalità in più rispetto a quanto offerto dall’applicazione Calendario di serie con macOS.

È possibile visualizzare i calendari per giorno, settimana, mese anno o come semplice elenco, personalizzare le viste adattandole alle esigenze dell’utente. È possibile scegliere quante settimane mostrare nella vista mese, o il numero di giorni in una settimana, permettendo quando necessario di gestire pianificazioni a lungo termine oppure di concentrarsi sui dettagli per le giornate più ricche di impegni. Specifiche funzioni di scorrimento permettendo di passare da giorno in giorno, o da settimana in settimana, con un semplice swipe sul trackpad.

Si possono organizzare e filtrare eventi con tag, creare eventi usando il linguggio naturale (es. appuntamento con Alex domani alle 14).

Il travel time consente di bloccare gli orari nei periodi nei quali si è in viaggio in determinate località. È possibile impostare manualmente il tempo di viaggio o determinarlo in automatico sfruttando il supporto integrato per le Mappe di Apple e i servizi di localizzazione. Funzioni “to do” integrate nel calendario consentono di visualizzare specifiche date nelle quali eseguire particolari compiti fino a quanto questi non sono portati a termine.

Non mancano funzioni di sincronizzazione (con supporto iCloud, Google Calendar e Microsoft Exchange) e l’app companion per iOS.

Busy Contacts

Lo stesso sviluppatore propone BusyContacts, alternativa a Contatti di Apple che consente di organizzare le informazioni relative ai propri contatti in schede virtuali condivisibili. È possibile sfruttare tag nelle schede, visualizzare la cronologia delle interazioni (mail, eventi) con i contatti e molto altro.

BusyCal costa normalmente 49,99$. Questo software è in sconto speciale a 6,99$ invece che 49,99$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale. Anche BusyContacts è incluso nell’elenco dei pacchetti in offerta con gli sconti BundleHunt.

