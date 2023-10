Apple accelera lo sviluppo di iPad pieghevole

iPad pieghevole di Apple sarebbe in una “intensa fase di sviluppo” e potrebbe essere annunciato già verso la fine del 2024: questo è l’ultima anticipazione proveniente dalla rete, che avverte che il lancio potrebbe essere soft e in piccole dosi.

A riportare la notizia è DigiTimes, che cita fonti della catena di approvvigionamento. Apple starebbe collaborando con i fornitori per lo sviluppo di iPad pieghevole, in vista della produzione su piccola scala prevista per la fine del 2024. La pubblicazione taiwanese ritiene che Apple potrebbe annunciare il dispositivo alla fine del 2024 o all’inizio del 2025 se i progressi rimarranno costanti.

Secondo le indiscrezioni riportate da MacRumors Apple lavorerebbe da almeno quattro anni a prodotti pieghevoli, apportando continuamente modifiche al design, soprattutto in questo ultimo periodo. Sembra che Apple stia pianificando di lanciare un iPad pieghevole prima di lavorare su un iPhone pieghevole.

Apple ha scelto di concentrarsi prima su iPad perché rappresenterebbe una proporzione relativamente piccola delle vendite dell’azienda, il che significa che i potenziali problemi sarebbero più facili da gestire e avrebbero un impatto minore.

Il colosso di Cupertino pare non abbia ancora definito il design di iPad pieghevole. Inizialmente, sarebbe stato il team di progettazione dei prodotto di Apple a guidare il progetto, ma si dice che questo ruolo sia ora nelle mani al dipartimento degli acquisti, il tutto per ridurre i costi. L’obiettivo principale di Apple in questa fase sarebbe quello di raggiungere un design più economico possibile.

I problemi di iPad pieghevole

Un problema principale sembra essere il pannello e le cerniere del dispositivo, con Apple che è particolarmente preoccupata per la formazione delle pieghe sullo schermo. A quanto pare, l’azienda sta cercando di ottenere da Samsung e LG un display che attenui l’effetto delle pieghe utilizzando soluzioni di design meccaniche.

Apple sembra essere in grado di ottenere un’offerta sufficiente di cerniere per il dispositivo, ma starebbe ancora cercando un design più economico e facile da produrre in serie, il che potrebbe richiedere ulteriori semplificazioni e riduzioni nel numero di componenti.

La produzione in serie del primo dispositivo pieghevole di Apple dovrebbe iniziare nel 2025. Il rapporto ritiene che iPad pieghevole potrebbe stimolare le spedizioni generali di iPad, generando un aumento delle vendite globali di tablet, altrimenti in diminuzione.

Anche Ming Chi Kuo indicava l’arrivo nel 2024, mentre Mark Gurman ritiene più avanti nel tempo ma non ha specificato quando, infine l’esperto di display Ross Young punta tra il 2025 e il 2027.

L’ultima novità Apple in campo iPad è la nuova Apple Pencil USB-C economica.