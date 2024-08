L’iPad pieghevole potrebbe essere in ritardo

Pubblicità

Si fa un gran parlare dei dispositivi pieghevoli di Apple, anche se naturalmente fino ad oggi non ci sono notizie ufficiali. Tuttavia, le voci corrono e secondo alcune di queste il primo iPad pieghevole dovrebbe essere già in ritardo rispetto alle iniziali previsioni.

Il primo tablet pieghevole della Mela potrebbe non essere pronto per la produzione di massa entro il 2025 o il 2026, come inizialmente ipotizzato da più parti. A diffondere questa notizia del presunto ritardo è stato l’analista Jeff Pu di Haitong.

In una nota agli investitori, come anche evidenziato da MacRumors, Pu ha affermato di aspettarsi un incremento nelle prestazioni dei prodotti Apple grazie a dispositivi come l’iPhone 17 e alla tecnologia Apple Intelligence presentata nel corso della WWDC 2024. Tuttavia, ha anche menzionato alcuni “rinvii”, in particolare per quel che concerne l’iPad pieghevole.

In questo caso, i “rinvii”, si riferirebbero al fatto che la data prevista per il rilascio dell’hardware è stata spostata più avanti nel tempo, proprio a causa di ritardi nello sviluppo o nella produzione, o per altre ragioni aziendali.

In un rapporto del maggio scorso, Pu aveva dichiarato che i primi dispositivi pieghevoli di Apple sarebbero entrati in produzione di massa nel 2025 e 2026, in seguito a crescenti evidenze di dispositivi pieghevoli nella catena di fornitura di Apple.

All’epoca, l’analista aveva ipotizzato che Apple avrebbe probabilmente rilasciato un iPad o un MacBook pieghevole con schermo grande proprio in quel periodo, prima di lanciare effettivamente un iPhone pieghevole destinato a un pubblico più ampio. In pratica, iPad e Mac servirebbero come piattaforma di rodaggio dei dispositivi pieghevoli di Apple.

Pu aveva anche affermato che un dispositivo pieghevole di Apple con un display da 20,3 pollici sarebbe entrato in produzione alla fine del 2025, prima di quanto inizialmente previsto. Tuttavia, le più recenti indiscrezioni dello stesso suggeriscono che anche questa tempistica sia stata posticipata, o che non potrà comunque essere rispettata.