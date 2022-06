Le spedizioni dei componenti di iPhone 14 sono partite

I fornitori di Apple hanno cominciato a spedire i componenti degli iPhone della serie numero 14: questo significa che tutto procede secondo le tempistiche tradizionali perciò salvo imprevisti i telefoni potranno essere presentati a settembre e lanciati sul mercato poco dopo. Scrive il Digitimes:

I fornitori di componenti hanno recentemente avviato le loro spedizioni per la serie di iPhone di prossima generazione prevista per il lancio entro la fine dell’anno.

Probabilmente il rapporto si riferisce ai componenti spediti da produttori come Foxconn e destinati per l’assemblaggio finale che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni ci dovrebbero essere importanti novità specie per la linea Pro di iPhone 14, a partire dalla tacca che oggi raccoglie telecamere e sensori e che in questa nuova linea verrebbe sostituita da un nuovo ritaglio a forma di pillola per i sensori Face ID e da un secondo foro per la fotocamera frontale. Si dice inoltre che questi telefoni saranno poi accompagnati dal più potente chip A16 e da nuova fotocamera posteriore da 48 MP capace di registrare video in 8K, mentre i due telefoni base della linea 14 dovrebbero avere il chip A15 e una fotocamera da 12 MP.

Altra interessante caratteristica di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarà la possibilità di tenere lo schermo sempre attivo, in modo da dare ancora più risalto ai widget offerti dalla nuova schermata di blocco di iOS 16.

Si dice poi che la nuova gamma dovrebbe essere composta da un lato da un iPhone 14 e un iPhone 14 Pro con schermo da 6.1 pollici, dall’altro invece ci sarebbero un iPhone 14 Max e un iPhone 14 Pro Max con schermo da 6.7 pollici: sparirebbe quindi definitivamente la variante mini con schermo da 5.4 pollici. Tra gli altri miglioramenti poi un maggiore quantitativo di RAM, l’autofocus per la fotocamera frontale e il supporto al WiFi 6E.

L’anno scorso tutti e quattro i telefoni sono stati annunciati il 14 settembre e sono diventati disponibili per il preordine tre giorni dopo, con il lancio sul mercato a partire dal 24 settembre. Stando alle informazioni riportate dalle fonti odierne quindi Apple dovrebbe essere in grado di garantire simili tempistiche anche per la nuova serie in arrivo.