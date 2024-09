Anche iPad apre finalmente ai negozi terze parti

Pubblicità

Finalmente anche iPad apre alle app installare dai negozi terze parti. A partire dal 16 settembre, i possessori del tablet della Mela in Europa potranno scaricare applicazioni per iPadOS da negozi di app di terze parti. Fino ad ora, invece, solo gli utenti iPhone nella Unione Europea avevano questa possibilità.

Adesso, Apple è pronta a estendere questa opzione anche agli utenti di iPad. In un post pubblicato in queste ore sul sito degli sviluppatori, l’azienda ha annunciato le modifiche che riguarderanno le app per iPadOS 18 distribuite nell’UE. In sostanza, Apple ha aggiornato le linee guida per la revisione delle app includendo anche iPadOS tra i sistemi operativi pronti ad accogliere app da store terzi.

Ancor più nel dettaglio, Apple ha incluso iPadOS nel sistema di “Notarization”, un processo che le app devono seguire prima di poter essere distribuite attraverso mercati alternativi. Questo processo prevede una serie di controlli per garantire che le app siano comunque sicure e protette, e che siano criptate e firmate pronte per la distribuzione.

Se questo processo è tecnico e complicato, agli utenti basti sapere che a partire dal 16 settembre prossimo, gli utenti di iPad nell’UE potranno scaricare applicazioni per iPadOS non solo da App Store, ma anche da negozi alternativi.

Per gli sviluppatori che hanno aderito alle nuovi termini App Store, il 16 settembre segnerà anche il giorno da cui inizierà a decorrere il primo anno di installazioni delle app per iPadOS.

Questo è importante, considerando i termini di pagamento delle commissioni: Apple non chiederà alcun pagamento percentuale per l’installazione di applicazioni al di fuori da App Store, ma le app che supereranno un milione di di installazioni dovranno versare 50 centesimi di euro per installazione ogni anno.

Nello stesso giorno, peraltro, i motori di navigazione alternativi diventeranno utilizzabili nelle app per iPadOS.

Per tutte le novità riguardanti iOS 18, il link da seguire è direttamente questo.