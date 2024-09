Torna su iPhone il gioco rimosso perché creava dipendenza

Pubblicità

Tornerà su App Store il prossimo 2025 il gioco che venne rimosso perché creava dipendenza nei videogiocatori. Almeno così narra la leggenda. Stiamo parlando di Flappy Bird, un titolo che fece parlare di sé tutto il mondo. Non c’era allora utente che non conoscevo il gioco. Il piccolo e buffo uccellino pixelato tornerà a volare su iPhone e iPad.

Il celebre gioco a scorrimento laterale Flappy Bird tornerà presto su iPhone, secondo quanto riportato da un sito web dedicato al progetto e come annunciato in un video creato per l’occasione.

Rilasciato nel 2013, Flappy Bird ha rapidamente ottenuto decine di milioni di download. Tuttavia, il gioco è stato rimosso improvvisamente dall’App Store nel 2014, quando il suo creatore, Dong Nguyen, ha deciso di eliminarlo a causa della sua natura troppo coinvolgente: Nguyen dichiarò che non gradiva, altresì, l’eccessiva fama e attenzione che il successo del gioco gli aveva portato. Il titolo era talmente noto che il suo sviluppatore all’epoca arrivò a guadagnare anche 50 mila dollari al giorno in pubblicità.

Flappy Bird era, e probabilmente sarà, un gioco estremamente semplice in cui i giocatori dovevano, e dovranno, toccare lo schermo per far volare un piccolo uccellino attraverso colonne di tubi verdi, cercando di evitare ostacoli, nel tentativo di resistere il più a lungo possibile e battere di continuo i propri record.

Il sito dedicato al reboot promette nuovi personaggi e nuove modalità di gioco, come far passare il protagonista attraverso cerchi da basket. Il titolo, insomma, promette di mantenere inalterata la struttura base, ma con nuovi elementi di gioco che possano aumentarne la varietà.

Il ritorno di Flappy Bird è previsto su diverse piattaforme, inclusi web e app native per iOS e Android, con un lancio pianificato per il 2025. Il progetto di rilancio è guidato dalla “Flappy Bird Foundation”, un team di appassionati che si definisce “un gruppo di fan devoti pronti a riportare il gioco al mondo.” Ovviamente, per far questo, il gruppo ha acquisito i diritti ufficiali del marchio Flappy Bird.

È stato un viaggio complesso e lungo un decennio, ma siamo entusiasti di poter finalmente condividere nuovamente Flappy Bird con il mondo

Non resta che contare i giorni che ci separano dal rilascio, nella speranza che venga annunciata una data di rilascio ben precisa. Nell’attesa date uno sguardo al video di presentazione.