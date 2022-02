iPad OLED diventa più credibile con lo zampino di LG

Le voci su un possibile iPad OLED sono state piuttosto incoerenti e altalenanti, tanto che ad oggi non c’è certezza sulla possibilità che Apple effettuerà il passaggio a tale tecnologia per i suoi iPad di punta. Adesso, un nuovo rapporto sulla catena di approvvigionamento afferma che il fornitore di display Apple, LG, è impegnato in una preparazione specifica per la produzione di iPad OLED.

In passato era stato riferito che Apple pensava di passare agli schermi OLED già per iPad Air 5, che dovrebbe essere lanciato in un evento a marzo, mentre adesso ci si aspetta che tale tecnologia dello schermo faccia il suo debutto su iPad molto più avanti.

Le ultime voci, dunque, derivanti dalla catena di fornitura LG e Samsung, puntano ad una fornitura di pannelli OLED ad Apple per i futuri iPad. Il ruolo di Samsung sembra meno certo, ma l’azienda coreana rivale LG sembra avere una posizione più sicura.

Il rapporto più recente afferma che LG sta pianificando di raddoppiare la capacità produttiva di un impianto OLED dedicato ai display di piccole e medie dimensioni, con un rapporto di The Elec di queste ore che diventa più specifico, e rende più credibile l’arrivo di un iPad OLED.

LG Display sta attualmente spostando alcune delle sue apparecchiature di produzione OLED nella sua linea E5 presso il suo stabilimento di Gumi, in Corea del Sud, nel suo stabilimento di Paju È probabile che LG Display stia operando per prepararsi alla produzione di pannelli OLED che Apple prevede di utilizzare per i futuri modelli di iPad. L’impianto ospita già linee E6-1 ed E6-2 che producono pannelli OLED per iPhone

Ciò è significativo perché l’attrezzatura descritta è estremamente delicata e facilmente danneggiabile durante il trasporto. Spostarlo non è il genere di cose che si può fare alla leggera. Ciò suggerisce che LG ha grande fiducia che tale sforzo sarà necessario per la produzione di pannelli per Apple nel suo nuovo stabilimento.