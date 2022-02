Samsung Galaxy Tab S8 è tutto svelato dalle fughe di notizie

Non c’è più sorpresa riguardo Galaxy Tab S8 che Samsung presenterà tra poche ore: infatti mercoledì 9 febbraio è il giorno dell’evento Unpacked dove, oltre alla nuova serie di smartphone Galaxy S22, sarà presentato anche il nuovo tablet dell’azienda. Ma per quest’ultimo ormai non c’è più niente da sapere, perché il leaker seriale Evan Blass è riuscito a mettere le mani sul comunicato stampa che Samsung avrebbe diramato subito dopo l’annuncio.

E così dalle immagini che lo fotografano nella sua interezza, è possibile scoprire ogni cosa riguardo il dispositivo: perciò se non volete saperne di più fermatevi a queste righe, perché in quelle che seguiranno vi riassumeremo il contenuto del testo, svelandovi caratteristiche tecniche e funzionalità principali del tablet in arrivo. Nel mezzo troverete anche la galleria di immagini coi rendering svelati da Blass, quelli che Samsung dovrebbe allegare al comunicato stampa e negli annunci pubblicitari dei prossimi giorni.

Ma partiamo dal comunicato stampa. Confermato il rilascio imminente di tre versioni dello stesso tablet: Galaxy Tab S8, S8 Plus e l’S8 Ultra. Tutti e tre supportano il WiFi 6E e hanno la ricarica rapida a 45 Watt; inoltre le versioni Plus e Ultra avranno in dotazione lo stilo S Pen, «nuovo e migliorato», che «utilizza un algoritmo di previsione per latenza ultra bassa».

Il modello Galaxy Tab S8 è il più piccolo dei tre: ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, mentre S8 Plus ha uno schermo da 12.4″ con risoluzione pari a 2.800 x 1.752 pixel. Infine il modello top Galaxy Tab S8 Ultra invece ha un enorme schermo da 14.6 pollici (con tacca) con risoluzione di 2.960 x 1.848 pixel. Inoltre Plus e Ultra montano un pannello OLED, mentre S8 ha uno schermo LCD.

Per l’Ultra Samsung ha poi progettato una cover con tastiera che ricorda molto da vicino quelle che Apple e Microsoft vendono rispettivamente per gli iPad Pro e i Surface (Samsung ha anche previsto una cover senza tastiera, per chi la preferisce). Dal testo mancano giusto i prezzi, perché svela anche il lancio sul mercato: i preordini partiranno alle ore 16:00 italiane del 9 febbraio, mentre la vendita nei negozi comincia il 25 febbraio in «mercati selezionati» di Europa, Corea e Stati Uniti.

Ricordiamo che la presentazione Galaxy Unpacked del 9 febbraio si svolgerà anche in diretta nel metaverso. Invece per tutte le anticipazioni sui prossimi Galaxy S22 rimandiamo a questo articolo per le anticipazioni e anche qui per i prezzi.