iPad Pro con M5, Apple inizia la grande manovra

Dopo avere latitato a lungo nell’aggiornamento degli iPad Pro ora Apple sembra voler correre. Non solo a metà dello scorso anno ha rilasciato la versione con processore M4 dopo avere saltato a piedi pari la versione con M3, ma ora si appresterebbe a rilasciare la versione con M5 prima della fine del 2025.

L’indiscrezione viene diffusa da TheElec, un sito coreano che in passato ha dimostrato di avere fonti affidabili grazie alle connessioni con la pletora di produttori di componenti che hanno sede in quel paese.

In effetti all’origine del rumor c’è LX Semicon che dovrebbe fornire i driver per gli schermi OLED. In base a quanto avrebbe appreso The Elec questi elementi dovranno essere messi in produzione tra aprile e maggio. La data tradotta in pratica significa che il lancio dei tablet non sarà imminente, visto che successivamente questi driver dovranno essere integrati nell’elettronica che dovrà poi finire nelle catene di montaggio.

Realisticamente i nuovi iPad Pro con arriveranno quindi verso la fine dell’anno se non addirittura ad inizio 2026. In ogni caso con tempistiche di aggiornamento più ravvicinate di quelle che determinarono il passaggio dagli iPad Pro M2 agli iPad Pro M4 di quarta generazione che restarono in produzione dall’autunno del 2022 al maggio del 2024.

I nuovi iPad Pro M5, come scritto qualche tempo fa dal giornalista Mark Gurman, non avranno novità particolarmente rilevanti a parte appunto il processore. Del resto sono stati ampiamente rivoluzionati, appunto, nel passaggio da M2 a M4.

Prima di allora dovranno arrivare, come noto, sia gli iPad Air di nuova generazione con processore, probabilmente, M3 che gli iPad 10,9 che potrebbero avere un processore A17, il minimo per gestire Apple Intelligence.

