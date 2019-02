iPhone 2019: dorso in vetro opaco, ricarica wireless di altri dispositivi

In una nota inviata agli investitori ottenuta dal sito Macrumors, l’analista Ming-Chi Kuo prevede l’arrivo di nuovi MacBook Pro con display da 16″/16.5″ e un nuovo monitor da 32″, l’arrivo di nuovi iPad, azzarda anche poche ma interessanti previsioni riguardo ai nuovi iPhone che Apple dovrebbe presentare prima della fine dell’anno.

A suo dire la lineup 2019 rispecchierà l’attuale con modelli OLED da 6.5″ e 5.7″ e un modello da 6.1″ con display LCD. Tra i cambiamenti previsti per il successore di iPhone XR, l’integrazione di 4GB di memoria RAM, per gli altri case in vetro smerigliato, batterie più grandi, la possibilità di ricaricare via wireless altri dispositivi (utile per chi avrà le AirPods con la nuova custodia) e una nuova e non meglio precisata tecnologia di posizionamento e navigazione indoor.

«Il nuovo modello OLED da 5.8″ potrebbe essere DSDS (dual sim dual standby), e il nuovo 6.1″ LCD aggiornato con 4GB di memoria RAM. Tutta la linea o forse solo alcuni modelli potrebbero essere aggiornati con il supporto all’Ultra-Wide Band (UWB, una tecnica di trasmissione che consente di trasmettere e ricevere segnali mediante l’utilizzo di impulsi di energia a radiofrequenza, ndr), per il posizionamento e la navigazione indoor, includere case con vetro non più lucido, supportare la ricarica wireless bilaterale per la carica di altri dispositivi, integrare una versione aggiornata del Face ID (con illuminazione di tipo floodlight migliorata), batterie più grandi e tripla fotocamera (grandangolo, super grandangolo e teleobiettivo).

L’analista afferma ancora che i nuovi iPhone che Apple presenterà prima della fine dell’anno integreranno ancora il connettore Lightning e non l’USB-C (in contraddizione con una diversa indiscrezione che circola da un po’ di tempo).

Scarse le indiscrezioni di Ming-Chi Kuo in merito all’Apple Watch: prevede il supporto all’ECG per nuove nazioni, un nuovo design con involucro in ceramica e indica Universal Scientific Industrial (USI) tra i fornitori di componenti.