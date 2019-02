Apple Pay da oggi disponibile in Repubblica Ceca e Arabia Saudita

A partire da oggi martedì 19 febbraio Apple Pay è disponibile in Repubblica Ceca e anche in Arabia Saudita. Il lancio della piattaforma di pagamenti digitale e mobile di Cupertino in Repubblica Ceca era già stato anticipato a gennaio e poi anche all’inizio di febbraio di quest’anno, mentre la disponibilità in Arabia Saudita era stata anticipata direttamente da Apple a ottobre dello scorso anno.

Già a partire dalle prime ore della giornata sui social sono cominciati ad apparire i post degli utenti che, ancora prima dell’annuncio ufficiale della disponibilità, sono riusciti a registrare le proprie carte all’interno di Wallet. Confermato il supporto per le banche e gli istituti di credito i cui nomi erano già stati indicati nelle anticipazioni.

Apple Pay In Repubblica Ceca funziona con Air Bank, Ceska Sporitelna, Komercni Bank, Monet, mBank e Twisto. Più avanti sempre quest’anno è atteso il supporto anche per Fio, Equa, Creditas e Csob.

Anche la disponibilità di Apple Pay in Arabia Saudita è stata anticipata da numerosi messaggi pubblicati sui social da parte degli utenti che sono riusciti a registrare le proprie carte, prima ancora dell’annuncio ufficiale da parte delle banche e degli istituti di credito interessati.

Apple Pay in Arabia Saudita funziona con Al Rajhi Bank, Alinma Bank, Bank Aljazira, Riyad Bank, Saudi Payments Network (MADA) e anche il più importante istituto di credito del Paese National Commercial Bank. A questi si aggiunge una lunga lista di marchi, catene di negozi e siti web, poco meno di 50, che già supportano pagamenti con Apple Pay, inclusi Bershka, Carrefour, KFC, L’Occitane, Lacoste, McDonald’s, Oysho, Massimo Tutti, Sephora, Starbucks, Swarovski, Zara.

L’ultimo grande lancio nel Vecchio Continente è avvenuto a dicembre 2018 con l’arrivo di Apple Pay in Germania. Apple Pay è arrivato in Italia nel 2017: qui la guida di Macitynet su come utilizzare il servizio di pagamenti digitale di Apple nel nostro Paese.