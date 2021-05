iPhone 12 e iPhone 12 mini viola al minimo su Amazon: prezzi da 689€

Vi piace iPhone 12 viola? Su Amazon c’è l’occasione per voi, sia iPhone 12 che iPhone 12 mini sono proposti in sconto con prezzi minimi, molto simili e in qualche caso pari ai prezzi minimi storici che abbiamo visto nei giorni corsi su questi due modelli.

Di questi iPhone non dobbiamo parlare troppo a lungo. Sapete certamente tutto di essi e se non lo sapete, potete leggere le nostre recensioni (qui quella di iPhone 12 e qui quella di iPhone 12 mini). Se non avete tempo in sintesi possiamo dirvi che si tratta di quanto di più moderno sia uscito nel campo degli smartphone di Cupertino. Le loro caratteristiche di base sono in grande parte le stesse di quelle degli iPhone 12 Pro. Differiscono solo per i materiali e (per quanto riguarda iPhone 12 mini) per le dimensioni. Ecco le loro specifiche di base.

Velocità 5G

A14 Bionic è il chip più veloce mai visto su uno smartphone.

Display Super Retina XDR (OLED)

Sistema a doppia fotocamera

Smart HDR 3

iPhone 12 ha uno schermo da 6,1 pollici, iPhone 12 mini si propone come un telefono super tascabile con schermo da 5,4 pollici. Il display è più grande di quello di telefoni come iPhone 5 e 5s, ma le dimensioni di fatto sono le stesse.

Nei giorni scorsi, come accennato, Apple ha rilasciato una iPhone di una nuova tinta. Si tratta del colore viola (purple secondo la denominazione americana) . Macitynet ha avuto tra le mani anche questo modello e ve l’ha presentato nel dettaglio. Si tratta di una tinta che a quanto pare va molto di moda nel 2021 e che Apple replica, allargando con essa l’offerta che già da questo autunno presentava telefoni neri, bianchi, verdi, blu, rossi. In molti si sono sbizzarriti nel descrivere questo colore; noi l’abbiamo trovato piacevole.

Se siete interessati, come accennato in apertura, trovate su Amazon proprio il colore viola al prezzo più basso. iPhone 12 mini da 64 GB viola costa 689€ (contro 839 €) da 128 GB costa 729 € (invece che 889 €). Ottimi i prezzi anche di iPhone 12 che costa 789 € nella versione da 64 GB (invece che 939 €) e 839 euro nella versione da 128 GB (contro i 989 € richiesti da Apple). La Versione da 256 GB costa, grazie ad un sconto nel carrello, 996 € (prezzo ufficiale 1109€ ).

Se ll viola non vi convince, potete comprare a prezzo ottimi anche altre colori sia di iPhone 12 che di iPhone 12 mini.