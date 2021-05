Unboxing iPhone 12, il fascino del colore viola

Il telefono è un normale iPhone 12, non il modello mini, ma quello standard dell’attuale gamma iPhone 12 (lo abbiamo recensito qui) solo che ora per la prima volta è disponibile anche nella nuova colorazione viola, presentata durante all‘evento Apple Spring Loaded del 20 aprile insieme a AirTag (qui la nostra recensione) e ai nuovi iMac M1.

Non ci interessano le specifiche , basti solo ricordare che è il modello più apprezzato della gamma Apple ora a listino, secondo quanto detto durante la presentazione dell’ultima trimestrale della multinazionale di Cupertino). No, questa volta ci interessa il colore.

Apple con questa linea di iPhone 12 ha iniziato a iniettare sempre più colore (che abbiamo visto moltiplicarsi con gli iMac M1) aprendo a un nuovo modo di pensare il design basato sui colori e non più sulla contrapposizione bianco-alluminio scuro (cioè grigio siderale, come lo definisce Apple).

Però adesso ha fatto qualcosa in più. Quando ha presentato gli iMac e gli AirTag, Apple a aggiunto un colore ai suoi telefoni, il viola (purple in inglese) disponibile solo per gli iPhone 12 (e non per i pro). I recensori sono letteralmente impazziti e anche le vendite volano su Amazon.

Abbiamo fotografato il terminale con l’obiettivo di cogliere al meglio la particolarità della tinta viola scelta da Apple, molto tenue e delicata, più chiara rispetto a quanto visibile nelle fotografie ufficiale di Apple visibili in rete e nei materiali di marketing. Abbiamo cercato di rispettare il più possibile il colore naturale dettato anche dalla luminosità ambientale di una giornata milanese un po’ nuvolosa con sole sporadico.

Poi, come potete vedere dalle nostre immagini, abbiamo anche fatto un’altra cosa. Abbiamo messo a confronto e paragonato virtualmente questo colore viola con quello che si ottiene invece dalla versione in realtà aumentata dello store di Apple.

Praticamente, abbiamo “proiettato” la coppia di telefoni virtuali dello store (12 e 12 mini) accanto a iPhone 12 viola che abbiamo spacchettato, e scattato alcune foto per vedere quanto cambia nel punto del colore tra la brillantezza artificiale dell’oggetto virtuale e quello invece reale.

La differenza è chiaramente percepibile al punto da fuorviare rispetto al telefono reale. Chi lo compra, insomma, non trova una sorpresa nella scatola ma rischia un po’ di non capire quale sia il colore, per colpa anche della luce ambientale: a seconda di dove si “proietta” l’immagine virtuale il colore si satura e fa uno shift laterale verso il porpora.

Il nostro giudizio sul colore “vero” invece è che si tratti di un’ottima colorazione, molto bella, e che vale assolutamente la pena, se si vuole comprare un 12 o un 12 mini, prenderla in considerazione.

La recensione di iPhone 12 di macitynet è disponibile da questa pagina, invece per tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento. Naturalmente Apple sta lavorando da tempo alla prossima gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno: tutto quanto è trapelato finora sui prossimi smartphone Apple 2021 è riassunto qui.